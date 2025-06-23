Kuralsız Sokaklar İzleyicileri Şaşırttı

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan yeni formatı 'Kuralsız Sokaklar', ekran yolculuğuna hızlı başladı. İzleyenleri dünyanın en tekinsiz sokaklarında ezber bozan bir yolculuğa çıkaran program, ilk bölümüyle hem reytinglerde hem de sosyal medyada ses getirdi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA YOLCULUK

Mert Öztürk'ün sunumuyla yayınlanan Kuralsız Sokaklar, ilk bölümde izleyicileri önce Güney Asya'da Bangladeş'e, ardından Güney Amerika'da Brezilya'ya götürdü. Bangladeş'in başkenti Dakka'da, ölümle burun buruna gerçekleşen tren yolculuğu nefes kesti. Trafiğin çileye dönüştüğü şehrin simgelerinden otobüsle yapılan kısa seyahat ise hem Mert Öztürk hem de ekran karşısındakiler için sıra dışı bir deneyime dönüştü.

İLK KEZ YAYINLANAN GÖRÜNTÜLER

Kuralsız Sokaklar'da, Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin arka sokakları adeta tüyleri diken diken etti. Çetelerden izin alınmadan girilemeyen Paraisópolis favelasında (gecekondu) izleyiciler ilk kez tanık oldukları görüntüler karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. 'Daha kaç kişinin ölmesi lazım, bu hayatın bitmesi için' yazılı duvarlar arasındaki keşfin her anı gerilim dolu dakikalara sahne oldu.

Mert Öztürk'ün sunduğu 'Kuralsız Sokaklar', ikinci bölümüyle 29 Haziran Pazar saat 20.00'de Kanal D'de.