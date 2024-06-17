Kurban Bayramı'nda Bodrum'u tercih eden yerli turistler turizmcilere rahat bir nefes aldırdı - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Bodrum'u tercih eden yerli turistler turizmcilere rahat bir nefes aldırdı

Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yaklaşık 1 milyon yerli turist, otellerin yüzde 98 doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Herodot Otel işletmecisi Hasan Yiğit, Bodrum sezonunun geç başlamasına rağmen Kurban Bayramı'nın turizmcilere can suyu olduğunu belirterek, otellerin dolu olduğunu ve her gün ünlü bir ismin sahne aldığını söyledi.

17.06.2024 16:18
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Kurban Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turist, turizmcinin yüzünü güldürdü. Herodot Otel işletmecisi Hasan Yiğit, "Yerli turist yine Bodrum'u tercih etti. Bu durum biz turizmcilere rahat bir nefes aldırttı" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı tatili için yaklaşık 1 milyon yerli turist Bodrum'a akın etti. Oteller, pansiyonlar, apart oteller yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. Bu durum karşısında başta Bodrum esnafı olmak üzere turizmcilerin yüzü güldü. Ortakent sahilinde bulunan Herodot Beach Otel İşletmecisi Hasan Yiğit Kurban Bayramı'nın bereketiyle geldiğini ifade ederek, "Bodrum sezonu bu yıl geç başladı. Yaklaşık 25 gün sarktı ama Kurban Bayramı turizmciye can suyu oldu. Oteller doldu. Her yerde konserler var. Bizim otelimiz de, Bodrum'un en gözde sahillerinden biri olan Ortakent sahilindeki otelimiz yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Dışarıdan gelen misafirlerimiz ise otelimizin plajından yararlanabiliyor. Oldukça yoğun bir 9 gün geçireceğiz. Bizim otelimizde her gün ünlü bir isim sahne alıyor. Bodrum'u tercih eden tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kurban Bayramı'nda Bodrum'u tercih eden yerli turistler turizmcilere rahat bir nefes aldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Bodrum'u tercih eden yerli turistler turizmcilere rahat bir nefes aldırdı - Son Dakika
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