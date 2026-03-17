Netanyahu'nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı
Netanyahu'nun yeni videosunda iddiaları güçlendiren yüzük detayı

17.03.2026 07:43
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "öldüğü" iddiası gündemden düşmüyor. Kafede çekilen görüntülerinin yapay zeka ile oluşturulduğunun ortaya çıkmasının ardından Netanyahu'nun resmi hesabından insanlarla dışarıda sohbet ettiği yeni bir video daha yayınlandı. Ancak bu videoda da Netanyahu'nun yüzüğünün bir kaybolup bir görünmesi yeni soru işaretlerine yol açtı. Dikkat çekici olansa bu Netanyahu'nun resmi bir ortam dışında ikinci kez görünmesi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada yayılan "öldü" iddiaları gündemden düşmüyor. Son günlerde dolaşıma giren görüntüler ve videolar, Netanyahu'nun gerçekten hayatta olup olmadığına dair tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İddiaların merkezinde yer alan ilk görüntülerde Netanyahu'nun bir kafede otururken çekildiği ileri sürülen video paylaşılmıştı. Ancak kısa süre sonra bu görüntülerin yapay zeka ile üretildiği ortaya çıktı. Görüntüdeki bazı detayların gerçekçi olmaması ve teknik hatalar, videonun gerçek olmadığı yönünde yorumların yapılmasına neden oldu.

NETANYAHU'DAN YENİ VİDEO GELDİ AMA...

Bu gelişmenin ardından Netanyahu'nun resmi hesabından yeni bir video paylaşıldı. Videoda Netanyahu'nun insanların bulunduğu bir ortamda sohbet ettiği görüldü. Ancak bu görüntü de tartışmaları bitirmek yerine yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.

YÜZÜĞÜN BİR GÖRÜNÜP BİR KAYBOLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya kullanıcıları videoyu kare kare inceleyerek bazı detaylara dikkat çekti. En çok konuşulan detay ise Netanyahu'nun elindeki yüzük oldu. Görüntünün bazı anlarında yüzüğün görünürken bazı anlarında kaybolması, videonun montaj veya yapay zeka ile üretilmiş olabileceği yönünde yeni iddiaları gündeme getirdi.

Daha önce paylaşılan bir basın açıklaması görüntüsünde de Netanyahu'nun elinin bir karede altı parmaklı göründüğü iddia edilmişti. Yapay zeka üretimi videolarda sıkça görülen el ve parmak anatomisi hataları nedeniyle bu görüntü de geniş tartışma yaratmıştı.

"NETANYAHU ÖLDÜ" İDDİALARI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İran-İsrail-ABD hattındaki savaş geriliminin sürmesiyle birlikte Netanyahu hakkında çeşitli iddialar sosyal medyada yayılmaya başladı. Bazı hesaplar Netanyahu'nun saldırılarda hayatını kaybettiğini ve bunun gizlenmeye çalışıldığını öne sürdü. Ancak bu iddialar şu ana kadar hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmadı.

İddiaların yayılmasında Netanyahu'nun son günlerde kamuoyu karşısına sınırlı şekilde çıkması ve İsrail'de güvenlik önlemlerinin artırıldığına dair haberlerin de etkili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın İsrail'e planlanan ziyaretlerinin iptal edilmesi de tartışmaları büyüten gelişmeler arasında gösterildi.

RESMİ DOĞRULAMA YOK

Şu ana kadar İsrail hükümeti veya resmi kaynaklardan Netanyahu'nun öldüğüne ya da paylaşılan videoların yapay zeka ürünü olduğuna dair kesin bir açıklama yapılmadı. Mevcut bilgiler, sosyal medyada dolaşan içeriklerin büyük bölümünün doğrulanmamış iddialar niteliğinde olduğunu gösteriyor. Öte yandan savaş dönemlerinde yayılan görüntülerin dezenformasyon ve psikolojik savaşın bir parçası olabileceği de sık sık dile getiriliyor.

