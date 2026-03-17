Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu

17.03.2026 07:19
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin küresel ticareti ve enerji fiyatlarını etkilediğini belirterek, "Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu." dedi; çatışmaların uzaması halinde Türkiye'de cari açık üzerinde de baskı oluşabileceğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel ölçekte yaşanan savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akit TV'de konuşan Şimşek, çatışmaların küresel ticareti ve enflasyonu ciddi şekilde etkilediğini belirterek savaşın uzaması halinde Türkiye ekonomisinin de olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

"KIZILDENİZ VE HÜRMÜZ'DE CİDDİ SIKINTI VAR"

Şimşek, özellikle Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimlerin küresel ticaret akışını zorlaştırdığını ifade ederek, "Hem Kızıldeniz hem Hürmüz'de ciddi sıkıntı var. Bu durum Asya'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Asya'ya ulaşımı etkiliyor. Bu da küresel ticareti ve küresel enflasyonu etkiliyor. Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu." dedi.

"SAVAŞ UZARSA ETKİSİ ARTABİLİR"

Savaşın Türkiye ekonomisine etkisini de değerlendiren Şimşek, çatışmaların kısa sürmesi halinde etkilerin sınırlı kalabileceğini söyledi. Şimşek, "1-2 ay sürerse etkilerin kontrol edilebilir olduğunu düşünüyoruz ama daha uzun sürerse cari açık ve enflasyona etkilerinin olumsuz olma ihtimali var. Savaşın etkisini küçümsememek lazım ama bu etkiyi yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yaşanan İsrail-İran gerilimini hatırlatan Şimşek, Hürmüz Körfezi'nin kapanmasının dünya enerji ve emtia ticareti üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ve bunun Türkiye'ye de yansıyabileceğini belirtti.

PİYASALAR İÇİN BİR DİZİ TEDBİR

Şimşek, küresel şokun etkilerini sınırlamak için ekonomi yönetiminin çeşitli adımlar attığını vurguladı. Merkez Bankası'nın döviz ve TL likiditesini yönetmek için önemli tedbirler aldığını belirten Şimşek, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun da piyasalarda spekülatif hareketleri önlemek için önlemler aldığını aktaran Şimşek, borsada açığa satışın geçici olarak yasaklandığını ifade etti. Borsa İstanbul'un da emir işlem yoğunluğunu düşürerek piyasalardaki oynaklığı azaltmaya yönelik adımlar attığını dile getirdi.

"EŞEL MOBİL OLMASAYDI MAZOT 83 LİRA OLACAKTI"

Enerji fiyatlarındaki yükselişe karşı eşel mobil sistemini devreye aldıklarını belirten Şimşek, bu sayede akaryakıt fiyatlarının vatandaşlara daha sınırlı yansıdığını söyledi.

Şimşek, "Eşel mobil sistemini uygulamasaydık bugün Ankara'da mazotun litresi 83 lira 10 kuruş olacaktı. Petrol fiyatlarındaki artışla bu seviyeye çıkacak olan fiyat, eşel mobil sayesinde şu an 67 lira 10 kuruş. Benzin de bugün 62 lira 30 kuruş seviyesinde. Bu sistemi devreye almasaydık 71 lira 11 kuruş olacaktı." dedi.

Bu uygulamanın bütçeye ciddi yük getirdiğini belirten Şimşek, sistemin geçici olarak uygulandığını ve savaşın kısa sürede sona ermesi beklentisiyle devreye alındığını ifade etti.

"ENFLASYON BU YIL DA DÜŞMEYE DEVAM EDECEK"

Şimşek, savaşın küresel ekonomide şok etkisi yarattığını ancak Türkiye'nin süreci yönetmeye çalıştığını söyledi. Enflasyonun bu yıl da düşüş eğilimini sürdüreceğini dile getiren Şimşek, "Savaş nedeniyle ciddi bir şokla karşı karşıyayız. Geçici olacağı varsayımıyla söylüyorum, enflasyon bu sene düşmeye devam edecek. Daha çok cari açık konusunda tedirginim ama yine de yönetilebilir olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Üniversitede salgın paniği 2 kişi öldü, 11 kişi hastanede, 30 bin kişiyle iletişime geçildi Üniversitede salgın paniği! 2 kişi öldü, 11 kişi hastanede, 30 bin kişiyle iletişime geçildi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
50 bine yakın oy kullanıldı Barcelona’da başkan Laporta 2031’e kadar devam 50 bine yakın oy kullanıldı! Barcelona'da başkan Laporta 2031'e kadar devam
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha
Trump’a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon’daki gizli bilgilere erişiyor Trump'a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon'daki gizli bilgilere erişiyor

06:48
Savaşta 18. gün İran ABD Bağdat Büyükelçiliği’ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut’a bomba yağdırdı
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı
06:35
Trump: Küba’yı alma onuru benim olacak
Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
05:12
Afganistan: Pakistan’ın Kabil’deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
04:26
Tel Aviv yönetiminden Lübnan’a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
23:10
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 07:55:11.
