İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

16.03.2026 11:14
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 17. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, Tahran yönetiminden ses getirecek bir hamle daha geldi. İran Polis Şefi Ahmadreza Radan, İsrail ve ABD adına bilgi topladıkları ve saldırı noktalarına ilişkin görüntü ile konum bilgisi paylaştıkları iddiasıyla 500 kişinin tutuklandığını açıkladı.

ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş Orta Doğu'da gerilimi tırmandırmaya devam ederken, İran yönetimi içeride güvenlik önlemlerini artırdı. Tahran yönetimi, savaş sürecinde ülkede yürütüldüğü iddia edilen casusluk faaliyetlerine karşı geniş çaplı operasyonlar başlattı.

İRAN POLİSİNDEN KRİTİK AÇIKLAMA

İran Polis Şefi Ahmadreza Radan, ülke genelinde 500 kişinin casusluk suçlamasıyla tutuklandığını duyurdu. Radan, gözaltına alınan kişilerin İsrail ve ABD adına bilgi topladıklarını ve özellikle saldırı hedeflerine ilişkin görüntü ile konum bilgilerini dışarıya aktardıklarını söyledi. Polis şefi, tutuklamaların hangi tarihlerde gerçekleştirildiğine dair ayrıntı paylaşmadı.

"CASUSLAR VE PARALI ASKERLER DEVREYE SOKULDU"

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tasnim Haber Ajansı, Devrim Muhafızları istihbarat biriminden yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, İsrail ve ABD'nin yalnızca askeri saldırılarla değil, aynı zamanda ülkede iç karışıklık yaratma girişimleriyle de İran'a karşı operasyon yürüttüğü öne sürüldü.

Açıklamada, "Siyonist düşman (İsrail) ve ABD, İran'ı işgal etmeye çalışırken aynı zamanda paralı askerleri ve casusları harekete geçirerek bir sonraki aşamada isyanlar çıkarmaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

TUTUKLAMALAR ARTIYOR

İran medyası, savaşın başlamasından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda kişinin benzer suçlamalarla gözaltına alındığını bildiriyor. Tasnim Haber Ajansı dün yaptığı haberde, Batı Azerbaycan eyaletinde 20 kişinin İsrail'e askeri ve güvenlik noktalarının konum bilgilerini göndermek suçlamasıyla tutuklandığını aktarmıştı. Yetkililer, savaş sürecinde sosyal medya ve dijital iletişim kanalları üzerinden bilgi sızdırılmasına karşı da sıkı önlemler alındığını belirtiyor.

SAVAŞTA GERİLİM SÜRÜYOR

ABD ve İsrail'in İran'daki askeri hedeflere yönelik başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından çatışmalar üçüncü haftasına girdi. İran, saldırılara bölgedeki ABD üsleri ve müttefik ülkelere yönelik füze ve drone saldırılarıyla karşılık verirken, ülke içinde de güvenlik operasyonlarını artırmış durumda. Uzmanlara göre İran yönetimi, savaşın uzaması halinde iç güvenlik tehditlerinin artabileceği endişesiyle casusluk operasyonlarını daha da genişletebilir.

YÜZLERCE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

