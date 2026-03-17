Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı - Son Dakika
Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği\'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut\'a bomba yağdırdı
17.03.2026 06:48
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 18. güne karşılıklı saldırılarla girildi. İran, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenledi. Bu saldırı savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan en yoğun saldırı olurken, İsrail'den misilleme gecikmedi. Ordu, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah altyapılarını vurdu.

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 18. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Gece yarısı İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları dünyayı tedirgin etti.

BAĞDAT BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE FÜZE VE İHA SALDIRISI

İran, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üslerini ve diplomatik misyonlarını hedef almayı sürdürüyor. Irak basınında yer alan haberlere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne çok sayıda füze ve İHA ile saldırı düzenlendi.

C-RAM hava savunma sisteminin devreye girerek tehditlerin çoğunu önlediği belirtilirken, ez 1 İHA'nın büyükelçilik yerleşkesinin içine isabet ettiği aktarıldı.

Savaşta 18. gün! İran ABD büyükelçiliğini imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK

Son saldırının, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlangıcından bu yana ABD Bağdat Büyükelçiliği'ne yapılan en yoğun saldırı olduğu belirtildi.

İSRAİL'DEN MİSİLLEME GECİKMEDİ

İran'ın ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni bu denli sert vurmasının ardından İsrail ordusundan da misilleme gecikmedi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

Savaşta 18. gün! İran ABD büyükelçiliğini imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

BÖLGEDEN ART ARDA PATLAMA SESLERİ

Tahran ve Beyrut semalarından yükselen dumanlar ve patlama sesleri amatör kameralara yansıdı. Lübnan basını, Beyrut yakınlarındaki Aramoun kasabasında bulunan bir konuta füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi.

Savaşta 18. gün! İran ABD büyükelçiliğini imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

İRAN: 57. DALGA OPERASYON TAMAMLANDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurarak, bu kapsamda çok sayıda düşman hedefine füze saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 57'nci dalgasının tamamlandığını duyurdu. DMO'dan yapılan açıklamada, İsrail'deki komuta-kontrol merkezleri ile füze savunma sistemlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda hedefe füze saldırısı düzenlendiği bildirildi. Ayrıca, ABD birliklerine ev sahipliği yapan Katar'daki El-Udeid Üssü'nün füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığı aktarıldı.

Savaşta 18. gün! İran ABD büyükelçiliğini imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı

ABD: İRAN'DA 7 BİNİ AŞKIN HEDEF VURULDU

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı başlatılan Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, 28 Şubat'ta başlayan operasyon kapsamında şimdiye tek 7 bini aşkın hedefin vurulduğu bildirildi. ABD Hava Kuvvetleri'nin 6 bin 500'ü aşkın uçuş gerçekleştirdiği belirtilirken, İran donanmasına ait 100'den fazla gemiye kısmen ya da tamamen zarar verildiği aktarıldı.

Aralarında nükleer enerji ile çalışan uçak gemileri ve denizaltılar, B-1, B-2 ve B-52 bombardıman uçakları ile savaş jetlerinin de bulunduğu çok sayıda askeri yeteneğin kullanıldığı kaydedildi. Operasyon kapsamında İran rejimine ait askeri hedeflere saldırılar düzenlendiği vurgulandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Son Dakika Dünya Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı - Son Dakika

Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Üniversitede salgın paniği 2 kişi öldü, 11 kişi hastanede, 30 bin kişiyle iletişime geçildi Üniversitede salgın paniği! 2 kişi öldü, 11 kişi hastanede, 30 bin kişiyle iletişime geçildi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
50 bine yakın oy kullanıldı Barcelona’da başkan Laporta 2031’e kadar devam 50 bine yakın oy kullanıldı! Barcelona'da başkan Laporta 2031'e kadar devam
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha
Trump’a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon’daki gizli bilgilere erişiyor Trump'a yakın gazeteci: İsrailli subaylar Pentagon'daki gizli bilgilere erişiyor
Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı Serhat Akın canlı yayında hüngür hüngür ağladı
Kavga sırasında atılan sert tokat şahsı yerden yere vurdu Kavga sırasında atılan sert tokat şahsı yerden yere vurdu
Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı “Rusya“ iddiası Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası
Fenerbahçe’de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
İlber Ortaylı’nın son isteğini anlattı: Ameliyattan önce aradı İlber Ortaylı'nın son isteğini anlattı: Ameliyattan önce aradı

06:35
Trump: Küba’yı alma onuru benim olacak
Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
05:12
Afganistan: Pakistan’ın Kabil’deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
Afganistan: Pakistan'ın Kabil'deki hastane saldırısında 400 kişi hayatını kaybetti
04:26
Tel Aviv yönetiminden Lübnan’a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
Tel Aviv yönetiminden Lübnan'a kara harekatı başlatan orduya skandal yetki
23:47
Hint Okyanusu’ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
Hint Okyanusu'ndan ölen İranlı denizciler son yolculuklarına uğurlanıyor
23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
23:10
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
20:25
Bahçeli’den Özgür Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özgür Özel'e sürpriz telefon
19:34
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
19:07
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
18:38
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
18:04
Aziz Yıldırım’ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
Aziz Yıldırım'ın iftardaki sözlerini duyan herkes aynı yorumu yapıyor
17:57
İran’dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı
SON DAKİKA: Savaşta 18. gün! İran ABD Bağdat Büyükelçiliği'ni imha etti, İsrail Tahran ve Beyrut'a bomba yağdırdı - Son Dakika
