Türkiye'nin baklava devi satılıyor

17.03.2026 08:16
TMSF'nin kayyım olarak yönettiği Baklavacı Faruk Güllü'na ait varlıklar 223 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. 70 şubesi bulunan dev markanın ihalesi 8 Nisan'da yapılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönettiği Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'ye ait varlıkları bir araya getirerek oluşturduğu "Baklavacı Faruk Güllü Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü satışa çıkardı.

223 MİLYON TL MUHAMMEN BEDEL BELİRLENDİ

TMSF, satışa konu olan bütünlük için 223 milyon TL muhammen bedel belirledi. Söz konusu ihale, 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

2016'DA EL KONULMUŞTU

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen kişi ve şirketlere yönelik operasyonlar düzenlenmişti. Bu süreçte, "terör örgütünün finansmanı", "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla Güllüoğlu Baklavaları'na 2016 yılında el konmuştu.

TMSF, kayyım olarak yönettiği şirketin varlıklarını satışa çıkararak yeni bir süreci başlattı.

    Yorumlar (6)

  • 1234 1234:
    en kazik baklavaci zaten bu firma 14 5 Yanıtla
  • Haggı Haggı:
    baklava 2200 tl olur mu 14 5 Yanıtla
  • Gakko 23 Gakko 23:
    eee şimdi ismi para ediyordu şimfi ismi x firma aldımı marka değeri ölrce o parayıda kimseler vermez. msl varlığı vsr isr o. ayrı 3 0 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    aynı isimle devam edeceği ihtimali hiç aklına gelmiyor demi ? bellona satıldı ismimi değişti ? 0 1
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Kayyım yönetiyor ve bakkava 2200 tl abes 2 0 Yanıtla
  • Murat Ayar Murat Ayar:
    alanın elinde patlar kimse o fıyatlara baklava yemez 70 dükkan mülkü tapusu içinde ise bedavaya ucuz baklava yı boş ver o zaman kiraya verelim gelsin paralar 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
