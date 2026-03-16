Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı

Futbol tutkusuyla bilinen Brezilya'da yaş ve cinsiyet fark etmeksizin herkes topun peşinden koşmaya devam ediyor. Sokakta oynanan bir maçta yaşlı bir kadının attığı gol sosyal medyada büyük ilgi gördü.

RAKİBİNİ ÇALIMLAYIP GOLÜNÜ ATTI

Sokak arasında oynanan karşılaşmada topu ayağına alan yaşlı kadın, rakibini şık bir çalımla geçtikten sonra kaleye gönderdiği vuruşla golü buldu. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Kısa sürede yayılan görüntüler futbolseverlerin beğenisini topladı. Kullanıcılar, Brezilya'daki futbol kültürünün her yaşta devam ettiğini belirten çok sayıda yorum yaptı. Öte yandan bazı kullanıcılar da videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği yönünde görüş belirtti.