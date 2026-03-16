15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama... - Son Dakika
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
16.03.2026 11:13  Güncelleme: 11:23
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı için aracı 6 ay trafikten men edilen modifiye araç tutkunu genç, otomobilini kaçırıp sakladığını söyledi. Cezaların artmasına rağmen otomobilinden vazgeçmeyeceğini belirten genç, "Cezaevine girerim ama arabamı vermem. Bu benim için bir tutku" dedi.

Adana'da 23 yaşındaki İbrahim Emir Yıldırımcan, modifiye araç kullanımı, abart egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve polisin 'dur' ihtarına uymama gibi ihlaller nedeniyle son aylarda defalarca ceza aldı.

4 AYDA 15 KEZ CEZA YEDİ

En son trafik ekiplerinden kaçtığı gerekçesiyle aracına 6 ay trafikten men cezası verilen Yıldırımcan'ın, aracını sakladığı öğrenildi. Son 4 ayda toplam 15 kez ceza aldığını belirten Yıldırımcan, cezaların yaklaşık 250 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Kaçan sürücüden ilginç sözler: Cezaevine girerim ama...

EN SON ÇARE KAÇMAK OLDU

Yaşadıklarını anlatan Yıldırımcan, "4 ay içerisinde toplam 15 ceza yedim. Bunların toplam tutarı 250 bin lira civarında. Polisten kaçmaktan, 'dur' ihtarına uymamaktan ve egzoz gibi şeylerden ceza yiyorum. Arabayı yapıyoruz ve o kadar masraf ediyoruz. Normalde trafiğe çıkması yasak ama çıkıyoruz. Normal şekilde gezsek bile zaten durdurup ceza yazılıyor. En son çare kaçmak oldu. Benim son cezalarımın hepsi kaçmaktan yazıldı" dedi.

Kaçan sürücüden ilginç sözler: Cezaevine girerim ama...

OTOMOBİLİNİ SAKLADI

Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtığı için aracının 6 ay trafikten men edildiğini belirten Yıldırımcan, otomobilini sakladığını söyledi.

Yeni cezalarla birlikte tutarın daha da artacağını dile getiren Yıldırımcan, "Benim yediğim cezaları yenileriyle karşılaştırdığımda şu an 500 bin lira rahat çıkar. Rahat bir şekilde dolaşıp kimseye bulaşmıyoruz ama yine bizi buluyorlar" diye konuştu.

Otobanda yaşanan son olay sonrası polis tarafından arandığını da ifade eden Yıldırımcan, "Geçen gün otobanda kaçtığımda beni aradılar. 'Cezaevine düşersin' dediler. Aracı uzak bir noktaya yolladım. Eve de birkaç gün gitmedim. Tutuklanmaktan korkmuyorum. Araba işinden çok zevk alıyorum. Cezaevine girerim ama o arabayı vermem" ifadelerini kullandı.

Aracına büyük emek verdiğini söyleyen Yıldırımcan, otomobil merakının küçük yaşlarda başladığını belirterek, "Benim için çok değerli, çok emeğimiz var. 14 yaşında araba işlerine girdim. Son 1 yıldır da yarış hevesim oldu. Bu benim için bir tutku" dedi.

Son Dakika Yaşam 15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama... - Son Dakika

Cinayet gibi kaza Dehşet anları kamerada Cinayet gibi kaza! Dehşet anları kamerada
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
’’Battı’’ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz ''Battı'' denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul’da iftarda buluştu Mardin Akademi Topluluğu, İstanbul'da iftarda buluştu
İran füzesi, Tel Aviv’in göbeğine böyle düştü İran füzesi, Tel Aviv'in göbeğine böyle düştü
Icardi’den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı Icardi'den boşanan Wanda Nara hemen yeni sevgili yaptı
Arne Slot’tan Galatasaray’a olay sözler Arne Slot'tan Galatasaray'a olay sözler
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Türkiye’ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia Türkiye'ye atılan füzeler için İranlı komutandan gündem yaratacak iddia
Vinicius Junior’un kız arkadaşı olay oldu Vinicius Junior'un kız arkadaşı olay oldu

11:29
Avustralya’ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
Avustralya'ya iltica etmek isteyen İranlı kadın futbolculardan olay karar
11:27
İlber Ortaylı’ya veda Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
İlber Ortaylı'ya veda! Kızının sözleri yürek dağladı: Dün odasına girdiğimde...
11:14
İran’da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı
11:10
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
Torunu yaşındaki gence hayatının şokunu yaşattı
11:05
Bayram yolcuları dikkat Hesap hatası yapan yandı
Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı
10:55
Sadettin Saran’dan Tedesco için yeni karar
Sadettin Saran'dan Tedesco için yeni karar
10:34
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
10:12
9 bin Türk’ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
9 bin Türk'ü yarı yolda bırakan ülke: Vizeleri iptal edildi, dönüyorlar
09:37
Trump’ı kızdıran “savaş“ sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
Trump'ı kızdıran "savaş" sorusu: Çok sinir bozucu bir insansın
09:19
İBB davasında gerginlik Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Heyet salonu terk etti, sanıklar çıkarıldı
SON DAKİKA: 15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama... - Son Dakika
