Bayram yolcuları dikkat! Hesap hatası yapan yandı

Bayram tatili nedeniyle yüzbinlerce sürücünün yollara çıkması beklenirken, yeni trafik düzenlemesi de yürürlüğe girdi. 26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle trafik cezaları artırıldı ve hız ihlallerine yönelik yeni kademeli ceza sistemi getirildi. Yetkililer, sürücülerin özellikle otoyollarda ve şehir içi trafikte yeni hız sınırı uygulamalarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Radar kontrolleri bayram süresince de kesintisiz devam edecek ve trafik ekipleri ihlallere karşı cezaları uygulayacak.

YÜZDELİK ARTIŞ KALDIRILDI, KADEMELİ CEZA SİSTEMİ GELDİ

Yeni düzenlemeyle hız cezalarında geçmişte uygulanan yüzdelik artış sistemi kaldırıldı. Bunun yerine kademeli rakamsal ceza sistemi getirildi ve yerleşim yeri içi ile dışı için farklı uygulamalar belirlendi.

Yeni düzenleme kapsamında sürücüler şehir dışındaki yollarda hız limitlerini en fazla 10 kilometre aşabilecek. Örneğin hız sınırının 90 kilometre olduğu yollarda 100 kilometreden, 110 kilometre olan yollarda 120 kilometreden itibaren radar cezaları uygulanmaya başlayacak.

Yetkililer, özellikle okul geçitleri ve yerleşim alanlarında hız sınırlarının trafik levhalarıyla farklı şekilde düzenlenebileceğini belirterek sürücülerin levhalara dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı.

ŞEHİR İÇİNDE 56 KİLOMETREDEN İTİBAREN CEZA BAŞLIYOR

Düzenlemeye göre şehir içinde 50 kilometre olan hız sınırı 56 kilometreye ulaştığında ceza uygulanmaya başlanacak. Hız sınırını aşan sürücülere kademeli olarak para cezası kesilecek.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 6 ila 10 kilometre aşan sürücülere 2 bin lira, 11 ila 15 kilometre aşanlara 4 bin lira, 16 ila 20 kilometre aşanlara 6 bin lira, 21 ila 25 kilometre aşanlara 8 bin lira ceza verilecek. İhlalin artması durumunda cezalar da yükselerek 30 bin liraya kadar çıkabilecek.

YÜKSEK HIZ İHLALİNDE EHLİYETE EL KONULACAK

Yeni düzenleme yalnızca para cezalarıyla sınırlı kalmıyor. Şehir içinde hız sınırının 46 kilometre aşılması halinde yaptırımlar ağırlaşıyor. Örneğin hız sınırının 50 kilometre olduğu bir bölgede 96 kilometre hızla yakalanan sürücüye 20 bin lira para cezası uygulanacak ve ehliyetine 30 gün el konulacak.

Hız sınırı 56 kilometre aşılırsa ehliyete 60 gün, 66 kilometre aşılırsa 90 gün süreyle el konulacak. Bu ihlallerin bir yıl içinde 5 kez tekrarlanması durumunda ise sürücünün ehliyeti süresiz olarak geri alınacak ve yeniden alabilmesi için psikolojik değerlendirmeden geçmesi gerekecek.

OTOYOLLARDA HIZ LİMİTLERİ NETLEŞTİRİLDİ

Yeni düzenlemeyle otoyollardaki hız limitleri de netleştirildi. Buna göre şehirler arası çift yönlü karayollarında hız sınırı 90 kilometre, bölünmüş yollarda 110 kilometre, devlet işletmesindeki otoyollarda 130 kilometre, yap-işlet-devret otoyollarında ise 140 kilometre olarak uygulanacak.

"YÜZDE 10 TOLERANS" YANILGISINA DİKKAT

Uzmanlar, sürücülerin hız sınırı toleransını yüzde hesabıyla değerlendirmesinin yanlış olduğunu vurguluyor. Örneğin hız sınırının 130 kilometre olduğu bir yolda yüzde 10 hesaplayarak 13 kilometrelik bir aşım payı bulunduğu düşüncesi hatalı kabul ediliyor. Bu yollarda da en fazla 10 kilometrelik tolerans uygulanıyor.

Bu nedenle hız sınırı 90 kilometre olan bir yolda araç göstergesi 100 kilometreyi gösterdiğinde radar tarafından hız ihlali tespit edilerek ceza uygulanabiliyor.

ŞEHİR DIŞINDA CEZALAR 30 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yerleşim yeri dışındaki hız ihlallerinde de kademeli ceza sistemi uygulanacak. Hız sınırını 11 ila 15 kilometre aşan sürücülere 2 bin lira, 16 ila 20 kilometre aşanlara 4 bin lira, 21 ila 25 kilometre aşanlara 6 bin lira ceza kesilecek. İhlalin artması durumunda para cezaları 30 bin liraya kadar çıkabilecek.

Ayrıca şehir dışında hız sınırını 51 kilometre aşan sürücülere 30 gün, 61 kilometre aşanlara 60 gün, 71 kilometre aşanlara ise 90 gün süreyle ehliyete el konulacak. Örneğin hız sınırının 110 kilometre olduğu bir bölünmüş yolda aracın hızının 180 kilometreyi geçmesi halinde 20 bin lira para cezası uygulanacak ve sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle alınacak.

Bu ihlallerin bir yıl içinde 5 kez tekrarlanması durumunda ise sürücünün ehliyeti geri alınacak ve yeniden alabilmesi için psikolojik değerlendirmeden geçmesi gerekecek.