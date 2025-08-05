Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı

2019 yılından bu yana ATV ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinde başrolü üstlenen Burak Özçivit, kısa süre önce projeye veda ettiğini duyurmuştu. Özçivit'in diziden ayrılığı, 7. sezon öncesi yaşanan ücret anlaşmazlığıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre başarılı oyuncu, bölüm başı 4 milyon TL talep etti; ancak bu talep yapım şirketi tarafından kabul edilmeyince taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

"VEDALAŞMAK BÜYÜK BİR ERDEMDİR"

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" ifadelerini kullanan Burak Özçivit, hem izleyicilere teşekkür etmiş hem de perde arkasındaki gerilimlere göndermede bulunarak "algı yaratmaya çalışanlara" dikkat çekmişti. Bu açıklama sonrası ünlü oyuncunun hayranlarından ve sektörden birçok destek mesajı gelmişti.

TATİLE ÇIKMIŞTI, ŞİMDİ YENİ BİR İDDİAYLA GÜNDEMDE

Ayrılık kararının ardından eşi Fahriye Evcen ile birlikte tatile çıkan Özçivit, şimdi ise çok konuşulan bir iddiayla yeniden gündemde. Sosyal medyada dolaşıma giren bazı içeriklerde, oyuncunun bir çocuğun yürüme törenine davet edildiği ve yalnızca kurdele kesmesi için 200 bin dolar ücret aldığı öne sürüldü.

Söz konusu etkinlikte çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, Özçivit'in yüksek ücret karşılığında organizasyona katılması kamuoyunda tartışma yarattı