Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Güllü Erhan' karakteri ile adından söz ettiren oyuncu Erhan Ufak, uzun zamandır ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.
2017 yılında fazla kilolarından kurtulmak için tüp mide ameliyatı olan Güllü Erhan tam 55 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. 140 kilodan 85 kiloya kadar düşen Güllü Erhan bu haliyle tam not aldı.
Kurtlar Vadisi'nin ardından ortalarda görünmeyen Erhan Ufak'ın uzun zamandır Azerbaycan'da yaşadığı ve burada Türk sanat akademisi kurarak hayatını idame ettirdiği ortaya çıktı.
Son Dakika › Magazin › Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke ve yeni işi - Son Dakika
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