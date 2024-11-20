Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından repliğini kullanan çete üyesine zehir zemberek sözler - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından repliğini kullanan çete üyesine zehir zemberek sözler

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Kurtlar Vadisi'nde ''Pala'' karakterine can veren Yüksel Arıcı, ''Devleti soymak milleti soymaktan iyidir'' repliğini kullanan Yenidoğan Çetesi'ne cevap verdi. ''Bana bakın soysuzlar'' diyerek söze başlayan Arıcı, ''Umarım yaptıklarınızı misliyle yaşamadan ölmezsiniz'' ifadelerine yer verdi.

20.11.2024 16:48
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Türkiye'de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen 'Yenidoğan Çetesi' davasında hakimin, sanık hemşire Deniz Korkmaz'a "Devleti soymak, milleti soymaktan şereflidir" şeklinde sözlerini sorması üzerine Korkmaz, "Evet, söyledim. 'Kurtlar Vadisi' diye bir dizi var, ünlü bir replik. Bakarsanız görürsünüz" yanıtını verdi.

"BANA BAKIN SOYSUZLAR"

Duruşmaya damga vuran bu sözlere Kurtlar Vadisi dizisinde Pala karakterine hayat veren Yüksel Arıcı'dan tepki geldi. Arıcı, yayınladığı videoda dizideki repliğini kullanan çete üyesine "Bana bakın soysuzlar. Para için çocuklara kıydınız. Sonra da benim repliğimle savunma yaptınız. Siz ne aşağılık mahluklarsınız? Umarım gün yüzü görmez inim inim inler, yaptıklarınızı misliyle yaşamadan ölmezsiniz" diyerek tepki gösterdi. Arıcı'nın videosu kısa sürede viral oldu.

Kurtlar Vadisi\'nin Pala\'sından repliğini kullanan çete üyesine zehir zemberek sözler

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Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Pala'sından repliğini kullanan çete üyesine zehir zemberek sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Al sana Boş Haber 2 2 Yanıtla
  • Murat:
    helal olsun sana pala 2 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Pala palalığın etkisinden kurtulamamış 0 0 Yanıtla
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