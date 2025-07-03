Türk televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat" karakteriyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. 56 yaşındaki oyuncu, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bir süre önce alkol zehirlenmesi nedeniyle haftalarca yoğun bakımda tedavi gören Taşpınar, son dönemde Muğla'nın Datça ilçesinde yaşıyordu. Yakınlarını ziyaret etmek amacıyla gittiği Altınoluk'ta fenalaşan usta oyuncu, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar, usta sanatçının isteği üzerine annesinin yanına defnedileceğini belirterek "İki gün önce ablasının yanına gitmişti. Sabah saatlerinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Şekip Taşpınar'ın cenazesi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
Son Dakika › Magazin › Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti - Son Dakika
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