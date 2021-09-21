Oyuncu, geçen yıllar rağmen, güzelliğinden ve fit halinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

Çal, yakın arkadaşı olan Turan Aksoy'un sahibi olduğu Seren Moda 'nın Nişantaşı 'ndaki mağazasının açılışında gelinlik giydi.