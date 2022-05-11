Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi?

11.05.2022 14:48

ATV ekranlarının sevilen tarihi yapımı Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak 93.bölümünde, Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlanan Romanos'un askerleri başarılı olabilecekler mi? Yoksa Osmanbey İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

Başrolünde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Serhat Kılıç gibi isimlerin başrolünü paylaştığı Kuruluş Osman 93. Bölümü ile bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

HOLOFİRA HAMLESİ ORHAN'I BÜYÜK BİR TEHLİKEYE SÜRÜKLEYECEKTİR

Osman Bey, Kayılar ve himayesi altındaki diğer Türk Boylarıyla İnegöl'ü kuşattığı sırada obadakiler ise Holofira'yı teyzesine uğurlamaktadır fakat Holofira'yı götürecek olan Usta Arius'un askerleridir. Holofira'yı kaçıracaklardır. Holofira'nın hangi hamlesi onu bu durumdan kurtaracaktır? Holofira'nın hamlesi Orhan'ı da büyük bir tehlikeye sürükleyecektir. Malhun ve Bala Hatun, Bacıyanlar ile birlikte fütühat yolundayken Orhan ve Holofira'nın tehlikede olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan'ı ve Holofira'yı kurtarabilecekler midir?

NİKOLA'NIN YILMAYA NİYETİ YOK

Nikola'nın bütün hamleleri boşa çıkmıştır. Ne yaparsa yapsın artık surları dövülmeye başlamıştır fakat asla yılmaya niyeti yoktur. Son hamle olarak Osman Bey'in ordugahını dağıtıp, elinde savaşacağı hiçbir şey bırakmamayı planlar. Romanos'un askerlerini çoktan Osman Bey'in ordugahının çevresinde konuşlandırmıştır.

AKTEMUR'UN AKIBETİ BELLİ OLACAK

Osman Bey'in, İnegöl'e sızdırdığı yeğeni Aktemur bu bilgiyi Osman Bey'e ulaştırmak ister. Aktemur başarılı olabilecek midir? Yoksa ele geçip Nikola ve Romanos'un acımasızlığına mahkum mu olacaktır? Osman Bey, bütün engellere, Nikola ve Ramanos'un direnmelerine rağmen İnegöl surlarını aşabilecek midir? İnegöl'ü fethedip surlarından Kayı'nın sancağını dalgalandırabilecek midir?

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Kuruluş Osman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Romanos'un askerleri tarafından etrafı sarılan Osman Bey buradan kurtulabilecek mi? - Son Dakika


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