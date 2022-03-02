Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi?

02.03.2022 14:02

ATV'nin sevilen dizilerinden olan Kuruluş Osman'da bu akşam heyecanlı sahneler yaşanıyor. Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM OLACAK?

"İçerde doğum vardır! Bala'yı anamı bırak! Beni al gidelim!"

Vezir Alemşah kayı obasını basıp hatunları tutukluyor!

Osman Bey Geyhatu'yu gafil avlamışken birden karşısında Vezir Alemşah'ı bulur. Büyük bir cenderenin içindedirler. Osman Bey Geyhatu'yu yakalamak için cendereden sıyrılır. Geyhatu'nun izini sürmeye başlar. Fakat geride kalan alplar yaralı halde Vezir Alemşah'a esir düşerler? Alplar'ın akıbeti ne olacaktır?

Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi?

Bala Hatun'un doğum sancıları başlamıştır. Kayı Obasında Bala'nın doğum telaşı varken Vezir Alemşah obaya yıldırım gibi düşer. Vezir Alemşah Osman'a olan hıncını hatunlarından çıkarmaya kararlıdır. Hatunları yargılayacaktır. Onları tutuklatıp Söğüt'e doğru yola çıkar. Bala'nın sancıları dinmemektedir. Hatunlar düştükleri zor durumdan nasıl kurtulacaktır?

Geyhatu ağır yarasına rağmen ustaca saklanmayı başarır. Fakat Osman'ın daima bir planı vardır. Osman Bey Geyhatu'yu nasıl yakalayacaktır? Bir yandan Geyhatu'ya hesap sormak için uğraş veren Osman Bey Bala Hatun'un haberini alır. Osman Bey Bala Hatun'u görebilecek midir?

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Kuruluş Osman, Atv, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi? - Son Dakika


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