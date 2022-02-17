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Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi? - Son Dakika

Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?

17.02.2022 11:44
Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi?

Dün akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'da Osman Bey'in kardeşi Gündüz Bey ile hesaplaşması damga vurdu. Moğollarla hareket eden ağabeyi Gündüz Bey ile karşı karşıya gelecektir.

Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman'da sular durulmuyor.

KURULUŞ OSMAN'DA NELER OLDU?

OSMAN BEY, AĞABEYİ GÜNDÜZ BEY'LE HESAPLAŞIYOR!

Tekfur Nikola'nın canını bağışlayıp kendisi ile birlikte hareket etmeye ikna eden Osman Bey, Geyhatu ve Vezir Alemşah'ın ittifakına karşı harekete geçer. Diğer yanda Geyhatu, köşeye sıkıştırdığı Gündüz Bey'den Alpleri ile birlikte ordusuna katılmasını ister.

Argun Han ve yirmi bin nökerinin Türkmen obalarını yakıp yıkmak için yola çıktığını öğrenen Osman Bey, Moğollarla birlikte hareket eden ağabeyi Gündüz Bey'le hesaplaşmaya karar verir ve Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini alır.

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Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey, Gündüz Bey'e engel olabildi mi? - Son Dakika
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