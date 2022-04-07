Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey Usta Arius'dan intikamını nasıl aldı? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey Usta Arius'dan intikamını nasıl aldı?

07.04.2022 09:30
Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey Usta Arius'dan intikamını nasıl aldı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Didem Balçın ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimleri buluşturan Kuruluş Osman'da Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. Peki Arius'un canını aldı mı?

ATV ekranlarında yayınlanacak yeni bölümde Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır.

KURULUŞ OSMAN'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Cornelia'nın maskesi düşecek mi?

Selcan Ana'ya yapılan saldırı bütün Kayı Obasını galeyana getirmiştir.Osman Bey bu işin peşini bırakmayacaktır. Osman Bey meseleyi çözmek için ne yapacaktır? Malhun Hatun ve Bala Hatun, Cornelia'nın Selcan Ana'yı koruma numarasıyla kendisini aklamaya çalıştığını fark ederler. Şimdi sıra Cornelia'nın hainliğini ispat etmektedir. Cornelia'yı açık edecek delil nedir?

Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. İvaz Bey ve Umur Bey'in ölümüne dair şüphelerini dile getirir. Usta ve Barkın, Osman Bey'in şüphelerini bertaraf etmeye çalışmak için ne yapacaklardır?Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Nikola'ya göz açtırmamaya kararlıdır. Osman Bey'in Nikola'ya vuracağı büyük darbe nedir?

Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mı?

Osman Bey düşmanının niyetini çözmüştür. Tüm çabalarına rağmen oyunlarını bozmakta kararlıdır. İnegöl fethedilene kadar pusatını kınına sokmayacaktır. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?

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Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da dün akşam neler oldu? Osman Bey Usta Arius'dan intikamını nasıl aldı? - Son Dakika


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