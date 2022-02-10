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Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı? - Son Dakika

Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?

10.02.2022 11:29
Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı?

Dün akşam 81. bölümle izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman'da Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etti. Bu durum karşısında Söğüt ne yaptı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Burak Çelik, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy, Erkan Avcı ve Serhat Kılıç'ın rol aldığı Kuruluş Osman'da sular durulmuyor.

KURULUŞ OSMAN'DA DÜN NELER OLDU?

Osman Bey, Vezir Alemşah'la hesaplaşırken Geyhatu kapıya dayanmıştır! Söğüt'ü kana bulayacak bu kapışma öncesinde Kayı Obası ve Şeyh Edebalı'nın dergahı Moğollar tarafından kuşatılır. Osman Bey bu kuşatmayı yarabilmek için ne yapacaktır?

Osman Bey'in şimdi de Geyhatu'yla karşı karşıya geldiğini öğrenen Gündüz Bey, geri dönülmez bir yola girer. Geyhatu, Osman Bey'i ortadan kaldırmak için bütün imkanlarını seferber etmişken, Bitinya'daki yegâne hakim güç olmak için tekfurları ortadan kaldırmayı planlar.

Osman Bey, Söğüt'ü Geyhatu ve Moğollardan nasıl koruyacak? Gündüz Bey, Geyhatu'nun hamlesi karşısında nasıl bir tavır takınacak? Osman Bey, Tekfur Nikola'nın cezasını verecek mi? Kayı Obası, üzerindeki kuşatmadan kurtulabilecek mi?

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Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Kuruluş Osman'da dün neler oldu? Geyhatu, Osman Bey'i öldürmek için nasıl planlar yaptı? - Son Dakika
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