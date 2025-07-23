Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

Kuruluş Osman\'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit\'ten yanıt geldi
23.07.2025 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burak Özçivit, 6 sezon boyunca başrolünü üstlendiği "Kuruluş Osman" dizisine veda etti. Bölüm başı 4 milyon TL talebi reddedilince yollar ayrıldı. Oyuncu, "Vedalaşmak büyük bir erdemdir" diyerek hem izleyiciye teşekkür etti hem de perde arkasında algı yaratılmaya çalışıldığını ima etti.

ATV'nin 2019 yılından bu yana ekranlarda olan ve tarihî atmosferiyle milyonları ekrana bağlayan "Kuruluş Osman" dizisinde önemli bir gelişme yaşandı. Dizinin ilk bölümünden bu yana başrolü üstlenen Burak Özçivit, 7. sezon öncesi projeye resmen veda etti. Ayrılığın perde arkasında ise, son dönemde yaşanan ücret krizi olduğu öğrenildi.

Burak Özçivit yeni sezon için yapımcı Bozdağ Film'den bölüm başı 4 milyon TL talep etti. Ancak bu rakam yapım cephesi tarafından yüksek bulundu ve kabul edilmedi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca, 6 sezon boyunca Osman Bey karakterine hayat veren Özçivit projeden ayrılma kararı aldı.

Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN VEDA MESAJI

Günlerdir kulislerde konuşulan ayrılık iddiaları, Burak Özçivit'in bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğrulandı. Instagram hikâyesinde, diziden bir sahne eşliğinde şu ifadeleri kullandı, "Vedalaşmak büyük bir erdemdir. 6 senelik tutkunun, emeğin üzerine algı yaratmaya çalışanlara, izleyicimize teşekkür ederek veda etmek istiyorum. Yeni hikayelerde görüşmek üzere."

KİMİ HEDEF ALDIĞI KAFA KARIŞTIRDI

Oyuncunun özellikle "algı yaratmaya çalışanlara" ifadesiyle kimi hedef aldığı net olmasa da, bu sözler perde arkasındaki gerginliklerin ve güvensizliklerin dolaylı bir yansıması olarak değerlendirildi.

TAKİBİ BIRAKMASI SİNYAL OLARAK GÖRÜLMÜŞTÜ

Ayrılık sürecinde dikkat çeken bir diğer unsur ise sosyal medya hareketleri oldu. Özçivit'in, dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ve Kuruluş Osman'ın resmi Instagram hesabını takipten çıkması, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu hamle, o dönemde ayrılık söylentilerinin güçlenmesine neden olmuştu. Son açıklama ile bu söylentiler kesinlik kazandı.

6 SEZONLUK EFSANE KAPANDI

Burak Özçivit, 2019'dan bu yana Osman Bey karakteriyle dizinin merkezinde yer aldı. Hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda büyük ilgi gören karakter, oyuncunun kariyerinde de önemli bir dönüm noktası oldu. Özçivit'in vedasıyla birlikte "Kuruluş Osman" dizisinde yeni bir döneme giriliyor. Karakterin diziye nasıl veda edeceği veya yerini kimin alacağı ise henüz açıklanmadı.

Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Televizyon, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray ile anlaşan Osimhen’e bomba talip Galatasaray ile anlaşan Osimhen'e bomba talip
Çubuk’ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı Çubuk'ta 10. Uluslararası Satranç Turnuvası başladı
Bryan Mbeumo’dan Manchester United’a 82 milyon euroluk imza Bryan Mbeumo'dan Manchester United'a 82 milyon euroluk imza
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
İki ilde sağanak yağış sele neden oldu İki ilde sağanak yağış sele neden oldu
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti 52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde 42 yıllık hastane devi iflasın eşiğinde
İstanbullular dikkat İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor İstanbullular dikkat! İki metro durağı ikinci bir duyuruya kadar kapatılıyor
Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
Geri sayım başladı İşte Hakan’ın Fenerbahçe’ye maliyeti Geri sayım başladı! İşte Hakan'ın Fenerbahçe'ye maliyeti

23:52
Esenyurt’ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor
Esenyurt'ta onlarca fare sokak ortasında cirit atıyor
22:33
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
Tartıştığı eşini başından silahla vurarak öldürdü
22:15
Minguzzi’nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
Minguzzi'nin annesine tehdit mesajı: Şikayetini çekmezsen seni de o veledin yanına gömeriz
20:43
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
İsrail ile Suriye masaya oturuyor
09:44
Ece Seçkin, Mattia Ahmet için başlatılan oturma eylemine destek verdi
Ece Seçkin, Mattia Ahmet için başlatılan oturma eylemine destek verdi
09:38
İtalya’da gol kralı oldu 26 yaşında Arabistan’a gitti
İtalya'da gol kralı oldu! 26 yaşında Arabistan'a gitti
09:36
Siber suçlarla mücadelede 179 şüpheli yakalandı
Siber suçlarla mücadelede 179 şüpheli yakalandı
09:34
Türkiye’de Tofaş’a binen vatandaşın Hollanda’da aldığı otomobile bakın
Türkiye'de Tofaş'a binen vatandaşın Hollanda'da aldığı otomobile bakın
09:33
Altın bugün ne kadar oldu İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
Altın bugün ne kadar oldu? İşte tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları
09:21
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
Manda aniden yola fırladı, ortalık kan gölüne döndü
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:15
Fenomen dizi set hazırlığındaydı, ikinci sezon başlamadan fişi çekildi
Fenomen dizi set hazırlığındaydı, ikinci sezon başlamadan fişi çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 08:21:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kuruluş Osman'dan ayrılacağı iddia edilmişt! Burak Özçivit'ten yanıt geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.