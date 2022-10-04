Kuruluş Osman... DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ! - Son Dakika
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Kuruluş Osman... DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ!

04.10.2022 22:37
Kuruluş Osman... DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ!

‘Kuruluş Osman’, üçüncü sezonuna 5 Ekim Çarşamba akşamı 20.00’de ATV'de ekrana gelecek 99. bölümüyle başlıyor.

99.Bölüm:

Osman Bey, obadan Yenişehir'e geçerek ilk divanı kuracaktır. Devlet olmanın ayak sesleri ahalide nasıl yankılanacaktır?

Osman Bey divanda Orhan Bey'i Karacahisar Bey'i yaparak neyi amaçlamaktadır?

OSMAN BEY BÜYÜK OYUN KURUYOR

Osman Bey, divanın ortasında Konstantinopolis'teki casusu Konur'dan aldığı bilgiyle derhal harekete geçecektir.

Osman Bey'e gelen bu haber nedir? İmparator büyük bir tehlike altındadır.

Tahtın varisi Prens Kantakuzenos'un bu tehlikede bir parmağı var mıdır?

Osman Bey'i Konstantinopolis'te bekleyen bambaşka bir tehlike vardır. Bu tehlike nedir? Osman Bey, bu tehlike karşısında ne yapacaktır.

YENİ DÜŞMANLAR

Osman Bey büyümüş düşmanları da büyümüştür. Kuzeyli Savaşçılar Olof ve sevgilisi Frigg! Olof ve Frigg, Osman Bey'in yoluna çıkacaklardır.

Osman Bey yoluna çıkanları nasıl bertaraf edecektir? Nizama uyan değil nizamı kuran Osman Bey yeni düşmana karşı ne hamlede bulunacaktır?

BALA VE MALHUN HATUNLAR YENİŞEHİR'DE PAZAR KURUYORLAR

Bala Hatun ve Malhun Hatun Yenişehir'de kurulacak olan büyük pazarın hazırlığına girişmişlerdir.

Osman Bey'in yanında gazaya giden Öktem Bey'in obası da bu Pazar için hazırlık yapmaktadır.

Malların teftişi esnasında Öktem Bey'in karısı Bengi Hatun ile Malhun Hatun arasında gerilim baş gösterecektir.

Bu gerilim Aktemur ve Öktem Bey'in kızı Alçiçek arasında gerçekleşen yarışma ile tırmanacaktır. Gerilimin sonu nereye varacaktır?

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Kaynak: Magazinkolik

Karacahisar, Yenişehir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman... DEVLET OLMANIN AYAK SESLERİ! - Son Dakika

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