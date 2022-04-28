Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi? - Son Dakika
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Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi?

28.04.2022 09:52
Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi?

Dün akşam 92. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Kuruluş Osman'da Günüz Bey, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacak. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Başrollerinde Burak Özçivit, Didem Balçın ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

KURULUŞ OSMAN'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir?

İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır?

Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

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28 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı 28 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı Kuruluş Osman'da bu akşam neler yaşanacak? Osman Bey, Nikola'yı neden esir etti? Kuruluş Osman'da bu akşam neler yaşanacak? Osman Bey, Nikola'yı neden esir etti?

Kuruluş Osman, Burak Özçivit, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi? - Son Dakika


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