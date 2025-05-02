Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor

Tarihi temalı yapımlara damgasını vuran ve her sezonu ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, sezon finaline yaklaşırken seyircisini şaşırtacak bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda tarihî anlatılara öncülük eden dizide, başrol kadrosunu etkileyen önemli bir ayrılık yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'e hayat veren Emre Bey ve onun dizideki eşi Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır, projeye veda ediyor. İkilinin, dizinin 191. bölümünde izleyicilere son kez veda edeceği öğrenildi.

Orhan Bey karakteri, dizinin tarihsel akışında önemli bir yere sahipti. Emre Bey'in ayrılığıyla birlikte senaryoda köklü bir değişimin başlayacağı tahmin ediliyor. Nilüfer Hatun karakterinin de ayrılmasıyla birlikte Orhan'ın hikâyesi farklı bir yöne evrilecek. Yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu ayrılıkların ardından dizinin yedinci sezon kadrosunda ciddi bir revizyon yapılması bekleniyor.