Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor - Son Dakika
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Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor

Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor

Kuruluş Osman'da sezon finali öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı! Dizide Orhan Bey'i canlandıran Emre Bey ve Nilüfer Hatun rolüyle izleyici karşısına çıkan Ecem Sena Bayır, 191. bölümde diziye veda ediyor.

02.05.2025 08:38
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Tarihi temalı yapımlara damgasını vuran ve her sezonu ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman, sezon finaline yaklaşırken seyircisini şaşırtacak bir gelişmeyle gündeme geldi. Uzun süredir ekranlarda tarihî anlatılara öncülük eden dizide, başrol kadrosunu etkileyen önemli bir ayrılık yaşanacak.

Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Bey'e hayat veren Emre Bey ve onun dizideki eşi Nilüfer Hatun'u canlandıran Ecem Sena Bayır, projeye veda ediyor. İkilinin, dizinin 191. bölümünde izleyicilere son kez veda edeceği öğrenildi.

Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor

Orhan Bey karakteri, dizinin tarihsel akışında önemli bir yere sahipti. Emre Bey'in ayrılığıyla birlikte senaryoda köklü bir değişimin başlayacağı tahmin ediliyor. Nilüfer Hatun karakterinin de ayrılmasıyla birlikte Orhan'ın hikâyesi farklı bir yöne evrilecek. Yapım şirketinden henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da bu ayrılıkların ardından dizinin yedinci sezon kadrosunda ciddi bir revizyon yapılması bekleniyor.

Ecem Sena Bayır, Nilüfer Hatun, Kuruluş Osman, Televizyon, Emre Bey, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan veda! İki başrol oyuncusu ayrılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat denizli:
    millitin parasıyla bedava tıllarca dizi cektıler atv trt gıbı devletın ğarasıyla yanı milletin parasıyla iş yapıor tüm ahlaksızlıklar bu kanalda 7 29 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bunları izleyen var mı? 7 19 Yanıtla
  • Ertugrul Karadag:
    Trt de atv de açıp tek bir müstehcen sahne mi gördün ben sana diyim sizin güruhun izlediği malum kanallarda ahlaksızlık diz boyu 21 1 Yanıtla
  • barış özcan:
    Halk tv ciler, Osmanlı düşmanları basmış burayı. Dizi güzel ama ilerlemiyor bir türlü, kaleyi bir bölüm alıp diğer bölüm geri veriyoruz, artık Kuruluş gerçekleşmeli, daha yükseliş var, ve maalesef çoğumuz tarihimizi dizilerden öğreniyor, tabiki doğru kanaldakilerden,zira muhteşem yüzyılda bir sürü yanlış vardı. 8 1 Yanıtla
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