"Çipetpet" sözüyle hafızalara kazınan fenomen Şevket Kopal, 95 yaşında hayatını kaybetti

Kuş sevgisiyle bilinen ve "Çipetpet" sözleriyle tanınan 'Arnavut Şevket' lakaplı Şevket Kopal'dan acı haber geldi. 95 yaşındaki fenomenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Arnavut Şevket, bugün Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığında defnedildi. Sevilen fenomenin kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. 95 yaşındaki Kopal, "Çipetpet" sözleriyle ünlü olduktan sonra bir markanın reklam yüzü olmuş ve"2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü almıştı.