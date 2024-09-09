Kuşadası International Dog Show Sonuçlandı - Son Dakika
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Kuşadası International Dog Show Sonuçlandı

Kuşadası International Dog Show Sonuçlandı

Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen 'Kuşadası International Dog Show' yarışması sona erdi. Yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden toplam 217 köpek katıldı. Dereceye giren köpeklere ödüller verildi.

09.09.2024 11:52  Güncelleme: 11:54
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Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen 'Kuşadası International Dog Show' sona erdi. Üç gün süren yarışmada, sahipleri tarafından özenle hazırlanan köpekler ringe çıkıp, hünerlerini sergiledi.

Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından kentte bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kuşadası International Dog Show' yarışması tamamlandı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya Türkiye'nin yanı sıra Rusya, İspanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'dan sahipleriyle birlikte toplam 217 köpek katıldı. Yarışma alanı dışında yürüyüş ve duruş çalışan köpekler, ırklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışarak hakemler tarafından Kinoloji Federasyonu'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuldu. Yarışma sonunda dereceye giren köpeklere mama, sahiplerine de kupa verildi. Ödül törenine Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer de katıldı.

Kuşadası'nda düzenledikleri etkinlikle aynı zamanda çocuklara hayvan sevgisi de aşıladıklarını belirten Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) Başkanı Ozan Belkıs, "Öncelikle bize destek olan Kuşadası Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Kuşadası'nda, köpek ırklarının standartlarını yeniden kayıt altına almış olduk. Yarışmayı izlemeye gelen çocuklara küçük kitapçıklar da dağıtarak köpek bakımı ve hayvan sahibi olmanın gerektirdiği sorumlulukları anlattık" dedi.

Türkiye Köpek Eğitmenleri Derneği Başkan Yardımcısı Turgay Demir ise, "Köpeklerin ırk standartlarını belirlemek doğru ve yeterli sayıda üremeleri açısından çok önemli. Burada gerçekleştirilen etkinlikle aslında insanları sokak hayvanlarının sahiplenilmesine de teşvik etmiş oluyoruz. Köpekler bizlerin en yakın ve sadık arkadaşlarıdır" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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