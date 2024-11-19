Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım - Son Dakika
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Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım

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Bir dönemin ünlü televizyon sunucusu Kuşum Aydın, katıldığı programda tüm kazancını estetik operasyonlara ve lüks yaşamına harcadığını belirtti. Son dönemde geçirdiği bir dizi estetik operasyonla büyük değişim yaşayan Aydın, ''Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım'' açıklamasıyla şaşırttı.

19.11.2024 15:06  Güncelleme: 15:27
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Son dönemde geçirdiği bir dizi estetik operasyonla büyük değişim yaşayan Kuşum Aydın, TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

Bugüne kadar kazandıklarını lüks harcamalara yatırdığını söyleyen Aydın, ''Benim hayatımı insanlar gördü artık. O kadar mütevazı bir hayat yaşıyoruz ki annemle. Sıradan orta halli bir yaşantımız var. Alkol hiç kullanmadım hayatım boyunca. Kötü bir alışkanlığım ömrüm boyu olmadı. Ben kazandığım her şeyi lüksüme ve bebek suratıma harcadım'' dedi.

'KUŞUM AYDIN KOLAY BİTMEZ'

Öte yandan bir süre önce göz kapağı ameliyatı olan Kuşum Aydın, hakkında çıkan 'parası bitti' dedikodularına sert çıkmıştı. ''Kuşum Aydın bir tane, kolay bitmez. İşlerim yolunda. Param ve mülküm var. Olmayanlar ağlasın" açıklamasını yapmıştı.

Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım

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Son Dakika Magazin Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ünal yalçın:
    Ne bebek suratı. Canavar a benzemiş aynı... suratına Harcayacağı parayı biraz beynini geliştirseydi Bence daha faydalı olurdu 31 1 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak:
    allah ıslah eylesin 23 0 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    Allah akıl fikir versin 19 0 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    "Ucube" olmanın kolay yolu . ESTETİK . 16 0 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    ulan Bebek suratı maymun suratı mı anlamadım 13 0 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Evi ve mülkü olmayanlar niye ağlasın, hayret bir şey. 10 0 Yanıtla
  • Ayhan Şakir:
    TEMELLİ NURSUZ OLMUŞ 9 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    böyle bebek olsa aldırırım. 5 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    bebek surat mı korkunç surat desek 3 0 Yanıtla
  • Murat Derin:
    Herkes hayatını özgürce yaşar , herkes sizin gibi yaşamak, düşünmek zorunda değil. İstediği yere istediği şekilde para harcar. 2 1 Yanıtla
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