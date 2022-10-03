Bu duygu yüklü ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkileyecektir.

Ancak kısa süre içinde işin göründüğünden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkacaktır.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Kusursuz Kiracı... ERKEN FİNAL! - Son Dakika

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