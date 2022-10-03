Kusursuz Kiracı... ERKEN FİNAL!

Mona, peşine düştüğü cinayet aletiyle birlikte çöpe atılmış olan saç boyasını Pelin'in elinde görünce, bütün şüpheleri Pelin'de yoğunlaşır.
Ancak kısa süre içinde işin göründüğünden çok daha karmaşık olduğu ortaya çıkacaktır.
Yakup'un ilanı aşkından sonra Necati artık onu kızının yanında görmek istememektedir.
Oysa Yakup-Mona aşkında önemli gelişmeler yaşanmakta.
Mona babasının kalbinde açtığı yarayı yıllar sonra ilk kez Yakup'la sağaltmaktadır.
Öte yandan Mona ve Leyla geçmiş acıların pençesinde yaralarını sağaltmaya çalışırken yolları yıllar sonra ilk kez içinde büyüdükleri yetimhaneye düşer.
Bu duygu yüklü ziyaret her ikisini de farklı şekillerde etkileyecektir.
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