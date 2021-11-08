Üye Girişi
Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti - Son Dakika

Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti

08.11.2021 15:53

Dünyaca ünlü şarkıcı Travis Scott'ın konserinde çıkan izdiham sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Şarkıcının sevgilisi Kylie Jenner ile ablası Kendal Jenner'ın konserde hiçbir şey olmamış gibi cansız bedenlerin yanından geçtiği iddiası akıllara durgunluk verdi.

Şarkıcı Travis Scott, geçtiğimiz cuma günü ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentindeki NRG Park'ta düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde sahneye çıktı. İnsanların akın ettiği konserde vatandaşların birbiri itmesi üzerine izdiham çıktı. Çıkan izdihamda 8 kişi hayatını kaybederken 300 kişi de yaralandı.

TANINMAMAK İÇİN MASKE VE KAPÜŞON TAKTILAR

Dünyanın gündemine oturan olayla ilgili The Sun'a konuşan bazı kişiler, ikinci kez hamile olan Travis Scott'ın sevgilisi Kylie Jenner ve Kendall Jenner'ın konserde olduğunu, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi cansız bedenlerin arasından geçerek festival alanını terk ettikleri iddia edildi. Kaynaklar, ünlü kız kardeşler, altı korumayla birlikte, cansız bedenlerin ve kalp krizi geçirdikleri için kendilerine masaj yapılan insanların yanından geçerek konser alanından ayrıldı. Tepki görmemek için de maske ve kapüşon takarak gizlendiler.

İnsanların öldüğü konser hakkında konuşan Kylie Jenner ise konserden çıkana kadar insanların öldüğünü bilmediklerini söyledi.

Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti

8 KİŞİ İZDİHAMDA ÖLDÜ

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir müzik festivalinin açılış gecesinde sahne alan Travis Scott konserinde izdiham çıktı. 8 kişinin öldüğü konserde yaralananların 11'i ani kalp durması nedeniyle tedaviye alındı. Houston Emniyet Müdürü Troy Finner da, festivalde yüzlerce polisin görevli olduğunu ve hızla olaya müdahale ettiklerini söyledi. Finner, olayla ilgili soruşturma açıldığını aktardı.

Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti

Müzik Festivali, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Travis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi 16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum 16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar 16:01 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı 15:56 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Bu pozisyonu izlemek zor olacak 15:40 Bu pozisyonu izlemek zor olacak Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi 15:18 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde 15:01 Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek 14:11 ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek

Son Dakika Haberleri
16:18 Barcelona'da başlayan Xavi dönemi taraftarı stada sürükledi
16:09 Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
16:00 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
15:53 Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti
15:50 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi
15:48 Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı
15:39 Bu pozisyonu izlemek zor olacak
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı Edirnekapı Şehitliği'ndeki uygunsuz görüntüler sonrası denetimler sıklaştı         
16:21
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu         
16:04
Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı         
15:57
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi         
15:21
Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı         
15:11
İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi         
14:19
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 16:29:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement