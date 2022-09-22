Kısa süre önce 'Chromatica Ball' adlı dünya turunu tamamlayan Lady Gaga , şimdi de Sin City yani Günah Şehri olarak bilinen Las Vegas'ta uzun soluklu sahne almaya hazırlanıyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Lady Gaga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Lady Gaga'dan Las Vegas müjdesi - Son Dakika

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