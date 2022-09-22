Lady Gaga'dan Las Vegas müjdesi - Son Dakika
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Lady Gaga'dan Las Vegas müjdesi

22.09.2022 08:43

Kısa süre önce 'Chromatica Ball' adlı dünya turunu tamamlayan Lady Gaga, şimdi de Sin City yani Günah Şehri olarak bilinen Las Vegas'ta uzun soluklu sahne almaya hazırlanıyor.

Kısa süre önce 'Chromatica Ball' adlı dünya turunu tamamlayan Lady Gaga, şimdi de Sin City yani Günah Şehri olarak bilinen Las Vegas'ta uzun soluklu sahne almaya hazırlanıyor.

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Kaynak: DailyMotion.com

Lady Gaga, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lady Gaga'dan Las Vegas müjdesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lady Gaga'dan Las Vegas müjdesi - Son Dakika
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