Levent Yüksel, klasikleşen şarkılarıyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde - Son Dakika
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Levent Yüksel, klasikleşen şarkılarıyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde

13.10.2022 12:34
Levent Yüksel, klasikleşen şarkılarıyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde

İstanbul'da müzikseverler, unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğine damgasını vuran Levent Yüksel ile buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da müzikseverler, unutulmaz şarkılarıyla Türk pop müziğine damgasını vuran Levent Yüksel ile buluşmaya hazırlanıyor.

Events Across Turkey'in uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphon'nin, 26 Ekim Çarşamba günü İstanbul Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Levent Yüksel'i ağırlayacağı gecenin kalan az sayıdaki biletleri www.biletinial.com adresinde. Gelecek sene 30'uncu yılını kutlayacak olan ve Türk pop tarihinin klasikleşmiş albümleri arasında adını altın harflerle yazdıran "Med Cezir" ile geniş dinleyici kitlesine ulaşan ve "Kadınım", "Beni Bırakın", "Tuana", "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Zalim" ve "Bu Gece Son" gibi 7'den 70'e herkesin sevdiği hitlerin yorumcusu Levent Yüksel, Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Levent Yüksel, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Levent Yüksel, klasikleşen şarkılarıyla Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde - Son Dakika

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