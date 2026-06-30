Lewandowski Ailesi Antalya\'da Tatilde

ÜNLÜ Polonyalı futbolcu Robert Lewandowski, ailesiyle birlikte yaz tatili için Antalya'ya geldi.

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile anlaştığı açıklanan Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, eşi Anna Lewandowska ve çocuklarıyla tatil için Belek'teki Regnum Carya ve Regnum The Crown tesislerini tercih etti. Yaklaşık 4 yıldır yaz dönemlerinde aynı bölgeye gelen yıldız futbolcu, bu yılki tatiline ilişkin fotoğrafları sanal medya hesabından paylaştı. Yoğun antrenman programına devam eden Lewandowski, eşi Anna ile birlikte spor yaparak eğlendiği anlara da yer verdi. Tecrübeli golcünün paylaşımları, sanal medyada ilgi gördü.