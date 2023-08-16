Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın ''Silsene'' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı - Son Dakika
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Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın ''Silsene'' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı

Son Güncelleme: 16.08.2023 22:14

Burak Dakak ile sevgili olan Leyla Tanlar bikinili pozunu paylaştı. Güzel oyuncunun pozuna kayıtsız kalamayan sevgilisi, ''Çok güzelsin aşkım. Silsene'' yorumunda bulundu. Tanlar'ın bir süre sonra pozlarını kaldırdığı görüldü.

Sosyal medyada bikinili pozunu paylaşan 25 yaşındaki güzel oyuncu Leyla Tanlar'ın sevgilisi Burak Dakak, paylaşıma "Çok güzelsin aşkım. Silsene" yorumunda bulundu. Tanlar, bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

SİYAH BİKİNİLİ POZUNU PAYLAŞTI

Neşeli Günler dizisinin setinde tanışan Burak Dakak ve Leyla Tanlar'ın ilişkileri dolu dizgin devam ediyor. Paramparça dizisindeki rolüyle tanınan ve sonrasında Mehmed Bir Cihan Fatihi, Şahin Tepesi, Kaçış ile Güzel Günler projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan 25 yaşındaki Leyla Tanlar, Instagram hesabından siyah bikinili bir pozunu yayınladı.

Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın 'Silsene' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı

SEVGİLİSİNDEN "SİLSENE" YORUMU

Oyuncunun herhangi bir açıklama yazmadan paylaştığı fotoğrafa sessiz kalamayan sevgilisi Burak Dakak ise "Çok güzelsin aşkım, silsene" yorumunu yazdı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Burak Dakak'ın yorumunun ardından bir süre sonra Leyla Tanlar'ın bikinili pozunu kaldırdığı görüldü.

Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın 'Silsene' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı
Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın 'Silsene' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı
Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın 'Silsene' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı
Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın 'Silsene' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı
Emre İliksiz
Emre İliksiz
Sondakika.com - Magazin
YORUMLAR
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Burak Dakak'tan sevgilisi Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna olay yorum: Silsene Burak Dakak'tan sevgilisi Leyla Tanlar'ın bikinili pozuna olay yorum: Silsene

Leyla Tanlar, Burak Dakak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın ''Silsene'' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Leyla Tanlar, sevgilisi Burak Dakak'ın ''Silsene'' uyarısı üzerine bikinili paylaşımını kaldırdı - Son Dakika
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