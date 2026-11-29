Kanal D'nin yeni dizisi Susuz Yaz'da Bahar karakterini canlandıran Lizge Cömert, dönem projelerine uzun süre mesafeli durduğunu, bu yapımın senaryosunu okuduktan sonra fikrinin değiştiğini söyledi. Dizi 1 Aralık Salı akşamı 20.00'de ilk bölümüyle ekrana gelecek.

Kardeşlerim dizisindeki Süsen rolüyle tanınan genç oyuncu, dönem işlerinde asıl zorluğun geçmişi kostümle canlandırmak değil, o yıllarda yaşayan insanların ne hissettiğini kavramak olduğunu anlattı.

SEVGİ VE ÖZLEM HİÇ DEĞİŞMİYOR

Cömert, CNN Türk'ün yayımladığı röportajında bu bakışını şöyle özetledi: "İnsanlar değişiyor, dönem değişiyor, mekân değişiyor ama hissettiğimiz duygular değişmiyor. Sevme ve özlem duygusu değişmiyor. Beni en çok heyecanlandıran şey, o hislerle bağ kurmak oldu."

Oyuncu, Bahar'ın duygularını çoğu zaman sözle değil sessizlikle dışa vurduğunu, karakterin kendisini en çok bu yanıyla etkilediğini belirtti. Cömert, "Sessiz halindeki iç çığlıkları beni en çok heyecanlandıran şey oldu" dedi.

ÇEKİMLER İÇİN ADANA'YA YERLEŞTİ

Dizinin çekimleri için ilk kez bir şehirde bu kadar uzun süre kaldığını söyleyen Cömert, Adana'nın toprağının, sıcağının ve havasının Bahar'ın dünyasını anlamasına yardım ettiğini anlattı. Oyuncuya göre bir karakter, yaşadığı coğrafyadan ayrı düşünülemiyor.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN ROLÜ YENİDEN EKRANDA

Susuz Yaz, Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanıyor. Hikâye daha önce 1963'te Metin Erksan'ın yönettiği filmle beyaz perdeye taşınmış, Bahar rolünü o filmde Hülya Koçyiğit oynamıştı. Film, 1964'te Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.

Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Mehmet Can Bindal üstleniyor. Başrolleri Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç paylaşırken kadroda Şebnem Bozoklu, İrem Sak, Serpil Gül ve Deniz Celiloğlu gibi isimler de yer alıyor.