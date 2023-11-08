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Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddiasını yalanladı - Son Dakika

Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddiasını yalanladı

Son Güncelleme: 08.11.2023 08:55

Show TV'de yayınlanacak olan Ne Gemiler Yaktım dizisinin başrol oyuncusu Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşıyor. İlişkisini kısa süre önce ilan eden Özkan'ın hamile olduğu iddia edildi. Hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanlayan oyuncu, yasal yollara başvurduğunu söyledi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Show TV'de yayınlanacak Ne Gemiler Yaktım'da başrol oynayacak olan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ilişkisini ilan ederek sevgilisiyle pozlar veren oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. Güzel oyuncu çıkan hamilelik iddiasını yalanladı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Hamilelik iddiasının ardından X hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler!" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira, Devrim Özkan, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lucas Torreira ile aşk yaşayan Devrim Özkan hamilelik iddiasını yalanladı - Son Dakika
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