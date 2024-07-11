Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor - Son Dakika
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Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor

Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor

Yaşadıkları şatafatlı hayatlarıyla dikkat çeken şarkıcı Taylor Swift ve sevgilisi Travis Kelce, özel jetlere, onlarca korumaya ve otellere günlük olarak tamı tamına 3,3 milyon TL harcıyor.

11.07.2024 13:36
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Bir süredir turnede olan dünyaca ünlü şarkıcı Travis Swift, Amerikan futbolcusu olan sevgilisi Travis Kelce ile yaşadığı lüks hayatla da sık sık adından söz ettiriyor. Şatafatlarından vazgeçmeyen ikilinin günlük harcadığı rakam akıllara durgunluk verdi. Yapılan hesaplamalara göre çift, günlük olarak otel, jet ve korumaları için 3,3 milyon TL yani 100 bin dolar ödüyor.

"HARCAMALARI ÖLÇÜLEMEYECEK DÜZEYDE"

Life & Style'a göre, yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan çift, birbirini mutlu etmek için sık sık kesenin ağzını açıyor. Çiftle alakalı dergiye konuşan bir kaynak Taylor ve Travis uluslararası seyahat tutkunları haline geldiler ve aşırı harcamaları ölçülemeyecek düzeyde. Birden fazla koruma, özel jetler, lüks otel odaları ve romantik jestler muhtemelen onları dünyanın en aşırı harcama yapan çifti yapıyor. Oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor

"ÖZEL JETLERE BİR MİLYON DOLARDAN FAZLA HARCIYORLAR"

İkilinin harcamalarıyla ilgili dergiye açıklama yapan özel bir kaynak ise "Travis, Taylor'ın dünyanın dört bir yanındaki konserlerine uçarken hiçbir masraftan kaçınmıyor. Tanıştıklarından beri, ikisi de özel jetlere bir milyon dolardan fazla para harcadı. Hatta jeti lüks ve en sevdiği şeylerle dolduruyor. Onun mutlu ve tatmin olmasını istiyor. Çift ayrıca günlük bin dolardan fazla maaş alan 20'den fazla koruma da tuttu. İkisi de birbirlerine harcadıkları parayı hiç düşünmüyorlar. Rahat olmayı ve birbirlerine olan sevgilerini ifade etmeyi seviyorlar ve bunu da bu şekilde yapıyorlar" dedi.

Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor

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Son Dakika Magazin Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (7)

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