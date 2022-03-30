Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı

30.03.2022 00:57
Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı

Şarkıcı Mabel Matiz'in eski yapımcısı Engin Akıncı'ya 6 albüm çalışmasının gelirini kendisine ödemediği iddiasıyla açtığı davaya başlandı.

Şarkıcı Mabel Matiz'in eski yapımcısı Engin Akıncı'ya 6 albüm çalışmasının gelirini kendisine ödemediği iddiasıyla açtığı davaya başlandı. Mabel Matiz ise, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Şarkıcı Mabel Matiz, 4 albüm ve 2 single çalışmasının gelirinin kendisine ödenmediği ve ekonomik özgürlüğünün kısıtlandığı iddiasıyla yapımcı Engin Akıncı'ya geçtiğimiz yıl dava açmıştı. İstanbul 4. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, kamuoyunda "Mabel Matiz" adıyla tanınan davacı Fatih Karaca ile avukatı Eda Salman hazır bulundu. Davalı Engin Akıncı da avukatıyla beraber duruşmaya katıldı. Kapalı oturum olarak gerçekleşen duruşmaya basın mensupları ve izleyiciler alınmadı. Duruşmanın mahkemece ertelendiği öğrenildi.

"Çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım"

Duruşmaya ilişkin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Mabel Matiz, "Hayatımın en önemli hak, hukuk mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Bu mücadeleyi sadece kendim için değil, emekleri, üretimleri sömürülen, kullanılan, istismar edilen bütün müzisyenler, icracılar ve müzik üreticileri için veriyor olacağım. Maalesef dosyayla ilgili gizlilik kararı var. Bu yüzden çok fazla detay paylaşamıyorum sizlerle. Aslında çok fazla şey söylemek istiyorum ama ölçülü olmak zorundayım" şeklinde konuştu.

"Sektörde öncü olabileceğini düşündüğümüz bu davayı açtık"

Mabel Matiz'in avukatı Eda Salman ise açıklamasında, "Sektörde bu konuyla ilgili açılmış birçok dava var ancak Mabel beyin söylediği gibi, taleplerimiz açısından sektörün dinamiklerini çok etkileyeceğini düşündüğümüz bir dava. Sektörden çok duyduğumuz gibi sanatçı ve yapımcı arasında yaşanan sıkıntılara artık birçok davada duymaya başladık fakat davaların neticeleri itibariyle sanatçılar elde etmesi gereken hakları çok fazla elde edemedikleri için biz, sektörde öncü olabileceğini düşündüğümüz bu davayı açtık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Şarkıcı Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı dava görülmeye başlandı Şarkıcı Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı dava görülmeye başlandı YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ YAPIMCISINA DAVA AÇAN MABEL MATİZ: HAYATIMIN EN ÖNEMLİ HAK HUKUK MÜCADELESİ

Mabel Matiz, İstanbul, Fatih, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:06:11. #1.11#
SON DAKİKA: Mabel Matiz'in eski yapımcısına açtığı davaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement