Madrigal konserinde büyük sürpriz! Yıldız Tilbe üstüne bornozla sahneye fırladı

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Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Senden Yoksun, Ne Zamandır Sendeyim, Geçme Artık Sokağımdan, Seni Dert Etmeler, Dip gibi şarkılarıyla çıkış yapan Madrigal, Live From Fest İzmir kapsamında Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda konser verdi. Madrigal peş peşe şarkılarını söylerken onlardan sonra sahneye çıkmaya hazırlanan Yıldız Tilbe, büyük bir sürpriz yaptı.

Üzerinde bornozla sahneye koşan Yıldız Tilbe, "Ne Zamandır Sendeyim" şarkısında Madrigal ile düet yaptı. Sesiyle kendine hayran bırakan Tilbe ve grup dakikalarca alkışlandı. Kıyafetine aldırmayan Tilbe, enerjisiyle de dikkatleri üzerine çekti. Anıl Erdem Cevizci (vokal ve elektro gitar), Ceyhun Kaan Karakaş (elektro gitar), Kaan Alıcı (bas gitar), Burak Emir Kamacı (klavye ve geri vokal) ve Sanlı Akgün'den (davul ve geri vokal) oluşan Madrigal, özgün tarzları ve şarkılarıyla İzmirlilere unutulmaz bir konser verdi.