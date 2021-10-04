9 yıllık eşiden boşanıyor

Hürriyet 'ten Mehmet Üstündağ 'ın haberine göre; Seyahat amaçlı geldiği Türkiye 'de Tuğçe Demirbilek'le tanıştıktan sonra kalmaya karar veren Danilo Zanna , sempatikliğiyle kısa sürede ekranların sevilen yüzlerinden biri olmuştu. 2012 yılında evlenen ve 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evlerini ayırmış.

Birlikte yaşadıkları Etiler'deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler'de ayrı bir eve çıkmış. Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı.

O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek'in üst üste yaptığı "mesaj kaygılı" paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.