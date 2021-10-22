Adana'da Zakkum coşkusu

Ünlü rock grubu Zakkum, Adanalı hayranlarıyla buluştu.

Seyhan Sanat Meydanını dolduran binlerce Adanalı, sahne alan Zakkum grubunun şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Konser arasında sahneye davet edilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gençlere verdikleri sözü anımsatarak, "Sizlere söz verdik. Burayı 'sanat meydanı' haline getireceğiz dedik. Müzik bunun başlangıcı. Bundan sonra siz ne isterseniz o olacak, o yapılacak" dedi.

Gençlerin geleceğin sahipleri olduğunu dile getiren Başkan Akay, gençlerin yönetimde söz sahibi olması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Sizler bizi değil, bundan sonra biz sizi takip edeceğiz. Sizler yarının yöneticileri, yarının ülkeyi idare edenleri değil, bugünden idare edenleri olacaksınız. Bugünden kimlerin bu ülkeyi, bu şehri idare edeceğine, yöneteceğine sizler karar vereceksiniz. Sizleri sevgiyle kucaklıyorum. Biz sizin arkanızdayız, arkanızda olmaya devam edeceğiz." - ADANA