Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? İddialara yanıt verdiler...

Tv8
'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanan Buse Varol
, iddialara canlı yayında yanıt verdi. "Allah'a çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Birisi Haber yapmış. Tıklansın diye, ilk Monaco'ya giderken böyle haber çıkmıştı. Alişan
ile fotoğraf koymuyorum diye böyle haberler çıktı. Merve benim eltim. Ama kız kardeşim gibi. O eşini kaybetmişklen ben Alişan ile el ele romantik pozlar koymak istemedim. Herkesi aydınlatayım hiç böyle bir şey yok. Güzel bir evliliğim var, iki küçük çocuğum var. Biz çok zor günler yaşıyoruz. Ona destek olup atlatmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde insanların daha hassas olmasını istiyorum. Asla ayrılık yok. "