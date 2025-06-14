Magazin Bahane\'de gözler bu mesajda: Aci Ailesini sarsacak iddialar

Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, kamuoyunun gündeminden düşmeyen Timur Cihan davası etrafında yaşanan yeni gelişmeleri değerlendirdi. Özellikle program ekibine ulaşan ve Şükriye Aci'ye destek veren bir izleyici mesajı üzerinden, Aci ailesi içindeki kırılmalar ve taraflar arası çatışmalar gündeme taşındı.

ŞÜKRİYE ACI'YE DESTEK MESAJI GÜNDEM OLDU

Programda yorumlanan detaylı mesajda, Şükriye Aci'nin eşi Oğuz Murat Aci'nin vefatından sonra ailesi tarafından yalnız bırakıldığı ve çeşitli psikolojik baskılara maruz kaldığı iddia edildi. Mesajda, Aci ailesinin oğullarına ve torunlarına karşı sevgi göstermediği, miras ve kontrol üzerinden hareket ettiği gibi çarpıcı ifadeler dikkat çekti. Tüm bu iddialar, kamuoyuna yansıyan dava süreciyle birlikte değerlendirildi.

OBJEKTİFLİK VURGUSU: "TEK TARAFLI DEĞERLENDİRME YAPILAMAZ"

Yorumlarda, mesajın taraflı olabileceği ancak içeriğinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Eleştirilerin yalnızca Şükriye Aci üzerinden değil, Aci ailesinin tutumları üzerinden de yürütülmesi gerektiği ifade edildi. "Bir tarafı karalamadan önce diğer tarafa da sormak gerekmez mi?" sorusu, yayında dikkat çekici şekilde dile getirildi.

ACI AİLESİNDE İLİŞKİSEL ÇATIŞMALAR TARTIŞILDI

Programda Aci ailesinin gelinleriyle yaşadığı iletişim sorunları, torun sevgisi, miras süreci ve sosyal mesafe gibi başlıklar masaya yatırıldı. Beddualar, ayrımcılık, yalnızlaştırma ve velayet süreçleri gibi konular, aile içi çatışmaların ne denli derinleştiğini gösteren noktalar olarak yorumlandı.

ASIL SORU: NEDEN ARTIK CİHAN TİMUR KONUŞULMUYOR?

Yayında dikkat çeken bir diğer tespit ise olayın merkezindeki Cihan Timur ve annesi Eylem Tok'un artık gündemden düşmesi oldu. "Gündem Aci ailesi içindeki iç tartışmalara yönlendirilirken, asıl sorumlular unutuluyor mu?" sorusu çerçevesinde kamuoyu ilgisinin yönü sorgulandı.