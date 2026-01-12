Magazin Bahane yayınında gündeme gelen iddialar için sağduyu çağrısı yapıldı - Son Dakika
Magazin Bahane yayınında gündeme gelen iddialar için sağduyu çağrısı yapıldı

12.01.2026 15:35
Haberler.com YouTube kanalında yayınlanan programda dile getirilen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yayında yer alan açıklamaların kişisel anlatımlara dayandığı ve hukuki sürecin devam ettiği vurgulandı. Tüm iddiaların yargı mercilerinin değerlendirmesinde olduğu belirtilirken, kamuoyuna süreç tamamlanana kadar sağduyulu olunması çağrısı yapıldı.

Magazin Bahane'de dile getirilen iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yayında yer alan açıklamalar ve kişisel anlatımlar üzerine, sürecin hukuki boyutuna dikkat çekilirken, iddiaların yargı mercileri tarafından değerlendirildiği vurgulandı. Haberler.com olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla sürecin titizlikle takip edildiği belirtildi.

İDDİALAR VE HUKUKİ SÜREÇ YARGIYA TAŞINDI

Programda dile getirilen iddiaların kişisel beyanlara ve yaşanmışlık anlatılarına dayandığı ifade edilirken, hukuki sürecin halen devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Yayında, "Aldatmayı belgelemek için telefonuna casus yazılım programı koymuş" iddiası dikkat çekerken, tarafların karşılıklı talepleri ve hukuki haklarına ilişkin açıklamalar da gündeme geldi. Yapılan değerlendirmelerde, sürecin sonucunun yalnızca mahkemeler tarafından belirleneceği ve hukukun vereceği kararın esas alınacağı vurgulandı.

KAMUOYUNA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Yayında ayrıca, "Ne nafaka, ne talep ettiklerim, zaten hukuk bana onları verecek" ve "Hiçbir şey bitsin diye başlamaz" şeklindeki ifadelerle sürecin duygusal ve hukuki yönlerine dikkat çekildi. Programın ilerleyen dakikalarında ise Mustafa Sarıgül ve Aylin Kotil cephesinden henüz bir açıklama gelmemesi de gündeme taşındı. Haberler.com, hukuki süreç tamamlanana kadar kamuoyunun sağduyulu ve sorumlu bir yaklaşım sergilemesi gerektiğinin altını çizdi.

