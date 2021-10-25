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Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu - Son Dakika

Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu

25.10.2021 10:09
Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu

Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü kutlamaları, Buca'da büyük bir coşkuyla devam ederken, kutlamalar kapsamında düzenlenen Gripin konseri İzmirlilerden büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü kutlamaları, Buca'da büyük bir coşkuyla devam ederken, kutlamalar kapsamında düzenlenen Gripin konseri İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Binlerce İzmirliyi buluşturan konserde ünlü grup, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla beraber seslendirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Işılay Saygın Meydanı'nda sevilen müzik grubu Gripin bir konser verdi. Konser öncesinde meydandaki coşkulu kalabalığa seslenen Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.' sözleriyle bize büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle hangi şartlarda olursak olalım, Cumhuriyetimize ve onun kazanımlarını sonsuza dek sahip çıkacağımıza bir kez daha söz veriyorum. Cumhuriyetimizin 98'inci yaşı kutlu olsun" dedi.

Daha sonra ünlü grup Gripin sahne aldı. Büyük ilgi gören konserde ünlü grup, "Aşk Nereden Nereye", "Kalbim Ege'de Kaldı", "Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar" gibi beğenilen şarkılarını İzmirli hayranlarıyla birlikte söyledi. - İZMİR

Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu
Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu
Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu
Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Konser, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Binlerce İzmirli Buca'da Gripin konserinde buluştu - Son Dakika Magazin


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