Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı

29.08.2022 00:22

Magazin dünyasının beklediği düğün sonunda yapıldı. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Sarıyer'de gerçekleştirilen törenle evlendi. Koç'un düğün hediyesi olarak Demet Özdemir'e aldığı hediyenin 860 bin TL olduğu öğrenildi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un olumsuzhava koşulları nedeniyle ertelenen düğünleri, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çiftin konukları düğün boyunca gönüllerince eğlenirken, düğüne Koç'un ayakkabısı ile Özdemir'in giydiği gelinlik damga vurdu.

DÜĞÜN HEDİYESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Damat Oğuzhan Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli oldu. Buna göre ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak 860 bin TL değerinde kolye aldığı öğrenildi.

İşte o kolye:

Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı - Son Dakika


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00:22 Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı
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SON DAKİKA: Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı - Son Dakika
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