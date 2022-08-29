Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un olumsuzhava koşulları nedeniyle ertelenen düğünleri, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Çiftin konukları düğün boyunca gönüllerince eğlenirken, düğüne Koç'un ayakkabısı ile Özdemir'in giydiği gelinlik damga vurdu.
Damat Oğuzhan Koç'un düğün hediyesinin detayları da çok geçmeden belli oldu. Buna göre ünlü şarkıcının eşine düğün hediyesi olarak 860 bin TL değerinde kolye aldığı öğrenildi.
İşte o kolye:
Son Dakika › Magazin › Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı - Son Dakika