6 yaşında müziğe başlayan ve Almanya'da doğup büyüyen Cenk Türk, üniversitede IT (Information Technologies) bölümünden mezun olmasına rağmen yıllar sonra yine asıl tutkusu olan müzikle buluştu ve art arda iki şarkısını hayranlarının beğenisine sundu. 'Tuz'un Sonbahar- Kış mevsimlerine damga vuracak duygusallıkta olduğunu belirten Cenk Türk "Kanatma yarayı, gel açma arayı dedik ve arayı açmadan yeni şarkım 'Tuz' ile sizinleyim.

Bu şarkımı 'Acımızın üzerine tuz basanlara' yolluyorum' dedi. Türk ayrıca "Tuz s¸arkımın so¨zleri ilk dinledigˆimde beni c¸ok etkiledi. Gu¨nu¨mu¨zde yas¸anan birc¸ok ilis¸kiyi temsil ettigˆini du¨s¸u¨nu¨yorum. I·nsanlar, dinledikc¸e kendilerinden bir s¸eyler bulacak ve duygu olarak çok yakın hissedecekler" şeklinde konuştu.

"TERCİHİM TÜRKİYE'Yİ VE KENDİ KÜLTÜRÜMÜ TANITMAKTIR"

Şarkılarının Türkiye'deki müzik dinleyicisiyle buluşmasının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Cenk Türk, sözlerini "Beni gurbette yas¸ayan kis¸iler çok iyi anlayabilir. Tu¨rkiye'yi, kendi u¨lkemi ve ku¨ltu¨ru¨mu¨ tanıtmayı her daim tercih ederim. Bu yu¨zden bunu s¸arkılarımda ve kliplerimde go¨stermeye c¸alıs¸ıyorum" diyerek noktaladı.