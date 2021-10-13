Eski eşiyle böyle yakalandı

2016'da ünlü aktör Brad Pitt ile ayrılığından sonra uzun bir süre adı kimseyle anılmayan Angelina Jolie'nin The Weeknd ile birlikte görüntülenmesi aşk iddialarını gündeme getirmişti. Angelina Jolie, bu kez de 1996-1999 yılları arasında evli kaldığı Jonny Lee Miller ile bir araya geldi.

ROMANTİK AKŞAM YEMEĞİ

Jolie ile Miller, geçtiğimiz akşam Kaliforniya'nın Beverly Hills şehrindeki bir restoranda akşam yemeği yedi.

Maskeli oldukları görülen ikili, daha sonra Jonny Lee Miller'ın otomobiline binerek mekandan ayrıldı.

EVLİLİKLERİ 3 YIL SÜRMÜŞTÜ

1995'te 'Hackers' filminin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Angelina Jolie ile Jonny Lee Miller, birlikteliklerini 1996'da resmiyete dökerek nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, üç yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Angelina Jolie, geçtiğimiz aylarda şarkıcı The Weeknd ile görüntülenmişti.Jolie'nin aşk hayatının bir hayli karışık olduğu konuşuluyor.