Gözde Türker, makyajsız haliyle takipçilerini mest etti

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Harika karakterini canlandıran Gözde Türker sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sevgilisi Anıl Güler ile kısa süre önce nişanlandığını duyuran Gözde Türker son olarak karavan pozuyla gündeme geldi. Sette beklerken cesaretini konuşturan Türker makyajsız halini paylaştı.
Sette karavanda dinlenirken makyajsız halini takipçileriyle paylaşan Türker hayranlarından tam not aldı.
Türker, uzun süredir birlikte olduğu Anıl Güler ile yaz aylarında dünya evine girmişti.