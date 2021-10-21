Üye Girişi
İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde şok gelişme! - Son Dakika

İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde şok gelişme!

21.10.2021 15:24
İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde şok gelişme!

İbrahim Tatlıses (69), kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı mı? İşte şok eden gelişmenin perde arkası...

Snob Magazin'in özel haberine göre; İbrahim Tatlıses (69), sosyal medya hesabından bir kadın ile el ele çekilmiş pozunu paylaştı.

Tatlıses, "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya leb-i derya, bizimki de leb-i orman" açıklamasını yaptı.

Tatlıses'in yanındaki kişinin Gülçin Karakaya olduğu iddia edildi.

Ancak işin aslı bambaşka çıktı.

Snob Magazin'in edindiği bilgiye göre; İbrahim Tatlıses (69), kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan sessiz sedasız ayrıldı. Tatlıses, kısa süre içerisinde ismini sır gibi sakladığı biriyle yeni bir aşka yelken açtı.

AYRILDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Gülçin Karakaya, İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in düğününe de katılmamıştı.

İkilinin fikir ayrılıkları yaşadığı konuşuluyor.

Karakaya, Tatlıses ile çekilmiş fotoğraflarını da Instagram'dan kaldırdı.

"BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ"

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, daha önce 'asistanım' dediği Gülçin Karakaya ile 1.5 yıl önce aşk yaşamaya başlamıştı. "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" diyen Tatlıses'in sevgilisinden ayrılması şaşkınlık yarattı.

İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya'nın ayrılık sonrası ne diyeceği merak konusu oldu.

"GÜLÇİN YARDIMCIMDIR"

Tatlıses, daha önce de "Gülçin Karakaya ile aşk yaşıyor" iddiaları hakkında, "Bana keleş sıkıldı, hiçbir zaman 'Şu anda ne yapıyor, manevi açıdan ne durumda?' demediler. Şimdi 'Gülçin kimdir?' diyorlar. Gülçin yardımcımdır. Sağ kolum çalışıyor, sol kolum çalışmıyor. Gülçin de sol kolum, var mı ötesi? Etmedikleri laf kalmadı. Onun da bir ailesi var, laf söylenmesi hoş değil." ifadelerini kullanmıştı.

Tatlıses, daha önce Adalet Durak, Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız ile nikah masasına oturmuştu.

İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya, Evlilik, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde şok gelişme! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu 15:18 Fenomen Petito ormanda ölü bulundu, nişanlısı ortadan kayboldu Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:08 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı 15:02 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 14:43 Saldırıya uğrayan müzisyen konuştu! Erdal Erdoğan: Konunun ırkçılıkla alakası yok 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 14:14 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü 14:10 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 16'ya düşürdü
Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti 14:00 Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı istifa etti Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? 13:14 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?

Son Dakika Haberleri
15:19 Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü
15:16 Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı
15:07 Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Kapalıçarşı'daki döviz ekranları karardı
15:01 "Şakkadak satarım" videosu gündem olan Necmettin Batırel: Döviz zirveyi gördü, mutlaka gerisin geriye dönecek
14:56 Son dakika! Merkez Bankası'nın kararı doları ne kadar etkiledi?
14:54 Son dakika! Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek ne kadar?
14:44 Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar
14:41 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den CHP'lileri sinir edecek sözler: İYİ Halk Partisi deyin
14:40 Sonunda bu da oldu! Dünyanın ilk ultra gerçekçi robotu gözaltına alındı, büyükelçi devreye girdi
14:10 Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı
Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü Son dakika! Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda bir asker şehit oldu, 2 terörist öldürüldü         
15:20
Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı Katil maymun can aldı! Sokakta gözüne kestirdiği bir adamın kafasına tuğla attı         
15:17
Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan rapçi Murda, Hollanda'daki evine gidemeyecek         
15:04
Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar Erdoğan'ın operasyon sinyali terör örgütü YPG'yi tedirgin etti! Gençleri zorla askere alıyorlar         
14:44
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son Dakika: Faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:10
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Diyanet'in Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu         
12:02
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi         
11:22
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti         
10:09
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 15:30:14. #1.12#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya cephesinde şok gelişme! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement