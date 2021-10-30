Gökhan Türkmen, 29 Ekim Cumhuriyet etkinlikleri kapsaminda Karadeniz Ereğli 'de sahne aldı. Disco funk albümü '7'den 'Heyecan', 'Falan Filan', 'Çürük' gibi şarkılarının yanı sıra 'Sen İstanbul 'sun', 'Çatı Katı', 'Lafügüzaf', 'Taş' gibi en sevilen şarkılarını dinleyicilerle birlikte dev bir koro halinde seslendirdi. Türkmen, Cumhuriyet ilanının 98. yılı kutlamaları kapsamında 18: 00'de başlayan yürüyüş sonrası 19: 00'da Atatürk Anıt'ının önünde kurulan sahnede ekibi ile sahnede coşku dolu anlar yaşattı. Son yıllarda pop müziğinde fark yaratan sesiyle ve şarkılarıyla öne çıkan Gökhan Türkmen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Karadeniz Ereğli'de on binlerce kişinin karşısında büyük bir coşku ile şarkılarını söyledi.

Pandemi nedeniyle ilçede ara verilen festival ve konserlere hasret kalan Ereğlililer, Gökhan Türkmen konseri ile yeniden eğlenceli anlar yaşadı. Ereğli halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Gökhan Türkmen, "Umutlarımızın her zaman yeşerdiği, gururla omuz omuza yürüdüğümüz çok anlamlı bir gün. Bugünleri yaşamımızı sağlayan Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem ve minnetle anıyoruz." dedi.

Gökhan Türkmen'e 'hoş geldin' diyerek konsere gelenleri selamlama konuşması yapan Başkan Posbıyık, eşi Neriman Posbıyık ile birlikte Gökhan Türkmen'e Ereğli'ye özgü hediyeler takdim etti. Konuşmaların ardından konser devam ederken, Türkmen yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Müzikseverlerin tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde, eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşandı. Son albümü '7'nin şarkılarının yanı sıra 'Sen İstanbul'sun', 'Çatı Katı', 'Lafügüzaf', 'Taş' gibi en sevilen şarkılarını da seslendiren Türkmen, etkileyici performansıyla izleyicilerden tam not aldı.